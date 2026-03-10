ASSE : Montée et maintien en L1, la recette d’un ancien Vert

En course pour la montée, l’ASSE a reçu les conseils avisés d’un ancien Vert. Il montre la voie pour le retour en Ligue 1 et donne la recette pour le maintien dans l’élite.

L’ASSE et l’ESTAC bien partis pour le retour direct en L1

Vainqueure du Red Star (2-0), samedi, l’ASSE a conforté sa deuxième place sur le podium de la Ligue 2 et détient provisoirement l’un des deux tickets pour la montée directe en Ligue 1.

Mais la course entre les concurrents reste plus ou moins serrée. Les 5 premiers se tiennent en 10 points, alors qu’il reste encore 8 journées à disputer. Sur le plan comptable, cela fait 24 points en jeu.

Si l’AS Saint-Etienne et le leader l’ESTAC sont bien partis pour finir aux deux premières places, directement qualificatives pour la Ligue 1, le Mans SC, le Stade de Reims, le Red Star, Rodez AF ou encore le FC Annecy sont en embuscade et peuvent bouleverser la course dans le sprint final.

ASSE : Pascal Feindouno optimiste pour la montée

Même s’il est conscient que ce n’est pas encore fait, Pascal Feindouno est optimiste pour la montée des Verts. Il estime qu’avec des joueurs aguéris comme Gautier Larsonneur (capitaine) et des jeunes joueurs décisifs, notamment Zuriko Davitashvili, combiné à l’expérience de Philippe Montanier, c’est posible.

« C’est un entraîneur expérimenté, qui connaît parfaitement le football français. […]. Je pense qu’il a toutes les compétences pour l’ASSE retrouve l’élite », a-t-il confié, après la 5e victoire d’affilée du nouvel entraîneur du club stéphanois.

La recette de Feindouno pour éviter de faire l’ascenseur entre la L1 et la L2

L’ancien meneur de jeu des Verts (2004-2008) s’est projeté ensuite vers l’avenir de son club de cœur, qu’il veut voir retrouver les sommets dans l’élite. Pour ce faire, il a prodigué des conseils aux décideurs du groupe Kilmer Sports Ventures (KSV).

« On verra lors du mercato, mais si l’équipe monte en Ligue 1, à mon avis, il ne faudrait pas vendre trop de joueurs », a-t-il indiqué en insistant : « Pour bâtir un projet sportif sur la durée, il ne faut pas que l’effectif change trop tous les ans ».

Il faut rappeler que l’AS Saint-Etienne avait retrouvé la Ligue 1, à l’issue de la saison 2023-2024. Cependant, elle est restée une saison et est redescendue en mai 2025.

