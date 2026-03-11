Mercato OL : La Juve lâche sa réponse pour Jonathan David !

L’OL anticipe un possible départ d’Endrick et penserait à Jonathan David, en difficulté à la Juventus Turin. Mais le club italien ne serait pas forcément ouvert à un départ de son attaquant canadien.

L’OM pourrait déjà préparer l’avenir de son secteur offensif. Alors qu’un possible départ d’Endrick est évoqué, le club rhodanien étudierait la piste menant а Jonathan David, joueur évoluant actuellement а la Juventus. Selon les informations du média italien Tuttosport, l’attaquant international canadien figurerait parmi les profils appréciés par Paulo Fonseca.

L’entraîneur lyonnais serait particulièrement séduit par les qualités. Habitué aux joutes européennes, Jonathan David représenterait une option crédible pour renforcer l’attaque lyonnaise en cas de mouvement dans ce secteur. Un retour plus que probable de la star brésilienne au Real Madrid laissera une très grosse place а remplir.

Toutefois, ce dossier pourrait s’avérer compliqué а concrétiser. Le salaire important de l’attaquant de 19 ans constituerait un frein potentiel pour l’OL, qui devrait trouver un équilibre financier avant d’envisager une telle opération.

De son côté, Lyon suivra sans doute l’évolution du dossier avec attention dans les prochains mois. Si Jonathan David ne parvient pas à obtenir davantage de temps de jeu d’ici l’été, le club rhodanien pourrait tenter une nouvelle approche. Même si le club italien reste ferme pour le moment.

La Juve ferme la porte pour Jonathan David

D’après les informations du site spécialisé Il Bianconero, un départ de v n’est pas à l’ordre du jour pour les dirigeants de la Juventus Turin. Le média affirme que le club italien ne souhaite pas négocier le départ du joueur pour l’instant. La Vieille Dame se veut patiente avec un buteur en phase d’adaptation et qui peut encore s’imposer chez les Bianconeri à l’avenir.

Un nouveau point sera effectué à la fin de la saison pour voir si Jonathan David doit partir ou rester, mais pour l’heure, pas question pour Damien Comoli d’ouvrir la porte à un départ de son buteur de 26 ans à l’Olympique Lyonnais. De son côté, l’OL suivra sans doute l’évolution du dossier avec attention dans les prochains mois.

Si Jonathan David ne parvient pas à obtenir davantage de temps de jeu d’ici l’été, le club rhodanien pourrait tenter une nouvelle approche. Reste néanmoins la question financière : selon Transfermarkt, la valeur de l’international canadien (73 sélections) est estimée à environ 35 millions d’euros, un montant qui pourrait représenter un sérieux obstacle pour l’OL.

