PSG : Nasser Al-Khelaïfi en plein calvaire avant Chelsea !

À quelques heures du choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea, Nasser Al-Khelaïfi se trouve encore loin de la France. Le président du club de la capitale pourrait manquer cette rencontre.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi bloqué au Qatar

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un match qui sent la poudre entre deux équipes assez irrégulières. Il s’agira surtout d’un remake de la dernière finale de la Coupe du monde des clubs, qui avait vu les Blues l’emporter très largement contre toute attente sur le score de trois buts à zéro.

Les Parisiens sont donc prévenus, il faudra sortir le grand jeu pour espérer faire vaciller des Londoniens tout de même sûrs de leurs forces et portés en ce moment par un grand Joao Pedro. D’ailleurs, la bande à Luis Enrique pourrait être privé d’un soutien non négligeable : celui de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Comme le précise Nizaar Kinsella, le boss parisien est actuellement bloqué à Doha à cause du conflit qui sévit actuellement au Moyen-Orient. Nasser Al-Khelaïfi a tenté tôt ce mardi matin de quitter le pays en avion, sans succès. Il va de nouveau essayer mercredi matin, avec un autre vol, mais la situation reste très instable.

Le président des Rouge et Bleu pourrait donc ne pas assister au huitième de finale aller de l’UEFA Champions League contre Chelsea. Si le patron de l’ECA ne sera donc peut-être pas présent pour pousser les siens, les supporters seront d’une grande aide.

« Notre préparation est classique. Nous sommes très motivés, on joue la plus belle des compétitions de clubs. C’est très important pour nous, et jouer au Parc est toujours spécial. Nos supporters sont très importants, leur soutien est vital pour nous. Nous sommes heureux de pouvoir vivre ces moments avec eux. On va tout donner pour eux, et pour aller chercher la victoire », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse ce lundi après-midi.

