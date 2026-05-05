ASSE : Montée en L1, les scénarios possibles avant Amiens

L’ASSE dispose toujours d’une chance pour la montée directe en Ligue 1, mais elle est désormais mince. Quelles sont les probabilités ?

L’ASSE gagne et Le Mans perd lors de la dernière journée

A la suite de la défaite de l’ASSE contre l’ESTAC (0-3), elle a perdu son billet pour la montée directe en Ligue 1, au profit du Mans FC. Les Stéphanois sont désormais 3es, avec deux points de retard sur les Manceaux. Deuxième au classement, ces derniers tiennent provisoirement le second ticket pour la qualification directe dans l’élite, avant la dernière journée de la saison régulière.

Cependant, les Verts peuvent encore espérer finir devant les Sang et Or. Pour ce faire, ils doivent remporter leur ultime match contre Amiens SC et espérer une défaite du Manc FC face à Bastia, le même samedi (20h).

Saint-Etienne prend 3 points et Le Mans 1 point

Une deuxième possibilité existe pour la montée directe de l’AS Saint-Etienne, en cas de match nul des Manceaux, mais elle est plus complexe. Les deux équipes se retrouveraient à égalité de points. Dans ce cas de figure, les Stéphanois devront remporter leur match par deux buts d’écart au moins et croiser les doigts pour éviter une large victoire du Red Star contre le Montpellier HSC.

Play-offs et barrages en vue pour les Verts

Pour rappel, l’ES Troyes est déjà sacrée championne de la Ligue 2 et assurée de la montée en Ligue 1. À défaut de pouvoir rejoindre directement, l’élite, l’ASSE sera contrainte de disputer les play-offs. Dans un premier cas, elle affrontera le vainqueur du play-off 2, entre le 4e et 5e, si elle finit à la 3e place.

Dans le deuxième cas, l’équipe de Philippe Montanier jouera d’abord le match de play-off 2, si elle est 4e ou 5e de Ligue 2. Ce qui est probable, si elle perd le match décisif contre Amiens SC et que le Red Star et/ou Rodez remportent leur match respectif contre MHSC et Rodez AF.

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Évidement, ce chemin est plus long et incertain pour accéder en première division. Cela reviendrait à jouer 4 matchs supplémentaires, après la 34e journée de championnat. Soit deux matchs de play-off, puis deux autres matchs de barrage (aller et retour) contre le 16e de la Ligue 1.

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Classement du Top 7 avant la dernière journée de Ligue 2 :

1er-ESTAC 67 points + 28

2e-Le Mans 59 points + 17

3e-ASSE 57 points +16

4e-Red Star 57 points + 11

5e Rodez 55 points + 5

6e-Reims 53 points + 16

7e-Annecy 52 points + 11