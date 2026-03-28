Eray Cömert, le défenseur suisse de Valence proche de l’ASSE

Eray Cömert, défenseur central suisse de Valence FC, pourrait débarquer à l’AS Saint-Étienne au mercato estival. Le joueur de 28 ans se prépare à quitter la Liga en fin de saison et la France est une des destinations privilégiées pour l’accuellir.

Eray Cömert bien proche des Verts de l’ASSE

Le contrat d’Eray Cömert arrive à sa fin à Valence FC le 30 juin 2026. Le club espagnol et le joueur passé par le FC Bâle, Lugano ou encore le FC Nantes en prêt, n’ont pas d’accord pour la poursuite de leur collaboration. Ses 50 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du club espagnol lui ont pourtant permis de figurer au rang des éléments importants de Carlos Corberán. Sauf qu’à moins de 6 mois de la fin de son contrat, aucun signe de ses dirigeants.

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Son passage au FC Nantes lui a permis de se frotter à la Ligue 1 qu’il connaît désormais bien. Selon son entourage, des contacts ont été noués avec la direction sportive des Verts qui s’est montrée intéressée par son profil. Les négociations entre les deux parties ne sont qu’à un stade embryonnaire mais le possible retour des Verts en Ligue 1 à la fin de cette saison oblige la direction sportive à prendre des options sur plusieurs profils.

La condition d’un transfert d’Eray Cömert à Saint-Etienne est bien entendu la montée en Ligue 1. Le club est deuxième de Ligue 2 avec 53 points en 28 journées. Tous les acteurs du club sont évidemment concentrés sur cette fin de saison, mais dans la cellule de recrutement, on ouvre déjà les dossiers.

Un bon rapport qualité prix pour Saint-Etienne

Le profil d’Eray Cömert plaît aux dirigeants stéphanois pour sa situation contractuelle qui épargne le paiement d’indemnité de transfert. Le Suisse est aussi un joueur expérimenté qui a évolué dans plusieurs championnats et qui a un excellent niveau en défense malgré quelques difficultés en début de saison.

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Avec un traitement salarial estimé à 1 million d’euros par saison, le natif de Rheinfelden coche plusieurs cases pour une arrivée prochaine à Saint-Étienne. Son niveau de rendement et son exigence salariale sont clairement autant de bon points qui le font trôner en tête des cibles des Verts pour renforcer la défense l’en prochain.