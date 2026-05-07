Champions League : Le sacré pactole du PSG après Munich !

Qualifié pour la finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, le PSG s’est déjà offert un sacré pactole depuis le début de la compétition. Explications.

Déjà 139,4M€ dans les caisses du PSG

Pour la deuxième fois consécutive, le PSG va disputer une nouvelle finale de la Ligue des Champions. Le club de la capitale conserver son trophée contre Arsenal le 30 mai prochain, à Budapest, en Hongrie. Au-delà de l’aspect sportif, le Paris Saint-Germain a gagné énormément d’argent.

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Ce mercredi soir, grâce à sa qualification en finale contre le Bayern Munich, le Champion d’Europe en titre a remporté 18,5 millions d’euros, d’après RMC Sport. Au total, Luis Enrique et ses hommes ont amassé un pactole de 139,4 millions d’euros pour leur beau parcours dans la Ligue des Champions.

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Futur adversaire des Rouge et Bleu en finale, Arsenal a touché 143,2 millions d’euros pour avoir terminé à la première place de la phase de Ligue alors que le PSG occupait la onzième place et a dû passer par les barrages. Les clubs perçoivent environ 2 millions d’euros par victoire et 700 000 euros par match nul. Le Bayern Munich, Liverpool et l’Atlético de Madrid complètent ce top 5.

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Paris pourrait obtenir 10,5 millions d’euros supplémentaires en cas de succès à Budapest, le 30 mai prochain (18 h). En effet, 6,5 millions d’euros sont attribués au vainqueur de la compétition, qui se voit également offrir 4 millions d’euros en tant que participant à la Supercoupe d’Europe, face au vainqueur de la Ligue Europa.

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PSG vs Bayern : Grosse tension après la qualification

Comme aux autres participants, l’UEFA reversera au PSG une somme liée aux parts du marché et au coefficient historique du club. Les Parisiens ont déjà touché davantage cette saison que l’Inter Milan, finaliste de la dernière édition (136,6M€). A titre d’information, le Paris Saint-Germain avait touché 144,4 millions d’euros en remportant la compétition.