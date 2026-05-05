ASSE : Quelle équipe de l’AS Saint-Etienne contre Amiens ?

Alors que son équipe est décimée, l’entraîneur de l’ASSE doit composer une équipe plus que conquérante pour le denier match décisif de la saison régulière, face à Amiens SC.

ASSE : C’est l’hécatombe à Saint-Etienne avant Amiens SC

Le casse-tête continue pour Philippe Montanier à l’ASSE. Son équipe est fortement réduite, en raison de plusieurs blessures. Elle dispute pourtant un match décisif contre Amiens SC, lors de la dernière journée de Ligue 2, samedi (18h) au stade Geoffroy-Guichard.

A ce jour, le point santé sur le groupe stéphanois est alarmant ! Chico Lamba (défenseur central), Mahmoud Jaber (milieu de terrain) et Florian Tardieu (milieu de terrain) sont forfait jusqu’à la fin de la saison. Idem pour les jeunes joueurs : Paul Eymard (18 ans, milieu de terrain) et Nadir El Jamali (19 ans, milieu offensif), qui auraient pu être des options pour combler les nombreuses absences. Quant à Aïmen Moueffek, il est forfait pour le match de la 34e journée de Ligue 2.

Victime d’une entorse à la cheville, il y a une dizaine de jours, et absent contre Rodez samedi, dernier, Zuriko Davitashvili est quasiment out pour le match contre les Amiénois. Meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne, il a manqué à l’équipe stéphanoise contre Rodez (1-2). « Il a eu quand même un gros pet’. Pour Amiens, je pense que ça sera compliqué », a annoncé l’entraîneur des Verts.

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Julien Le Cardinal, annoncé forfait jusqu’à la fin de la saison à la suite d’une blessure aux ischios, puis finalement revenu à l’entraînement, reste aussi incertain. Philippe Montanier espère récupérer Gautier Larsonneur et Kevin Pedro, victime d’une alerte, respectivement au genou et aux adducteurs, face aux Ruthénois. « J’espère qu’on n’a pas perdu Kévin. On croise les doigts pour samedi », a-t-il confié.

ASSE : Aboubaka Soumahoro disponible en défense centrale

Après trois défaites consécutives, l’ASSE est toujours troisième. Cependant, elle doit absolument gagner le match contre Amiens pour espérer finir sur le podium. Le coach des Verts doit trouver des hommes pour cet ultime match de la saison régulière.

En défense centrale, il dispose encore d’Aboubaka Soumahoro (21 ans), en l’absence de Lamba, Le Cardinal et probablement de Pedro. Recrue hivernale, le jeune Franco-Ivoirien n’a pas encore joué le moindre match en trois mois. Dans l’entrejeu, Philippe Montanier peut compter sur la disponibilité de Luan Gadegbeku, en l’absence de Tardieu, Jaber et Moueffek.

En attaque, Joshua Diffus reste disponible. Titulaire à seulement 6 reprises cette saison, il n’est pas aussi décisif que Davitashvili. Son dernier but remonte au 28 février, lors de la victoire contre Pau FC (0-3). Il est également possible qu’Augustine Boakye retrouve le poste d’ailier où il avait été décisif, avant son repositionnement au milieu.

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