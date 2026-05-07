Mercato : Le LOSC trouve son nouvel attaquant, c’est 6 M€ !

Le mercato estival arrivant à grands pas, la direction du LOSC est déjà à l’œuvre pour faire un nouvel avant-centre. Les Dogues devront débourser près de 6 millions d’euros pour Pape Moussa Fall.

Mercato : Le LOSC fonce sur Pape Moussa Fall

Le LOSC va connaitre un été très mouvementé. Sa priorité sera sans doute de trouver un nouvel entraîneur. Bruno Genesio refusant d’étendre son contrat malgré la perspective de disputer la prochaine Ligue des champions. Cette situation n’empêche pas les recruteurs lillois de travailler en coulisse sur l’arrivée d’un attaquant.

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L’Equipe nous apprend que Lille OSC s’est lancé aux trousses de Pape Moussa Fall (21 ans). L’attaquant du FC Metz est actuellement prêté à la Louvière où il enchaine des performances remarquables. Ses 12 buts en 29 matchs ont permis au club belge de se maintenir dans l’élite. Elles ont aussi attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

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Le LOSC devra se montrer persuasif et généreux pour s’offrir ce jeune talent. La direction du FC Metz attendrait un chèque d’au moins 6 millions d’euros avant de céder son joueur. Ces exigences risquent même de s’accroitre. West Ham, Crystal Palace, Stuttgart, Mayence, Club Bruges ou Anderlecht sont intéressés par son profil. Lorient tenterait aussi de l’attirer en France. C’est donc une belle bataille qui se dessine pour ce jeune buteur.