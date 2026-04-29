ASSE : Après Troyes, des changements s’imposent contre Rodez

Après deux défaites de suite, l’entraîneur de l’ASSE est face à un casse-tête. Va-t-il opérer des changements face à Rodez, samedi ? Certainement.

ASSE : Montanier impuissant après Bastia et Troyes

L’ASSE a perdu deux matchs capitaux dans la course vers la Ligue 1. D’abord contre Bastia (2-0), la lanterne rouge d’alors, puis face à l’ESTAC (0-3), le leader de la Ligue 2. A la suite de ces deux défaites, les Stéphanois ont glissé à la 3e place, lâchant ainsi le billet pour la montée directe en Ligue 1. Désormais, c’est Le Mans FC qui est 2e et provisoirement qualifié pour la montée directe en Ligue 1.

Expliquant la défaite à Bastia, Philippe Montanier avait évoqué « un relâchement inconscient et moins d’implication » de son équipe. Après la déculottée contre l’ESTAC, il n’avait pas d’explications. « On cherche des explications à tout […]. J’ignore si c’est une question d’énergie ou un manque de dynamisme […] », avait-il lâché, impuissant.

Rodez – ASSE : Larsonneur sur le banc au profit de Maubleu

A la suite de ces deux revers, le coach de l’AS Saint-Etienne devrait opérer des changements dans son équipe contre Rodez AF, lors de la 33e journée. Le premier probable changement concerne Gautier Larsonneur. Auteur d’une bourde sur le deuxième but des Troyens, il a été totalement transparent pendant la rencontre. Le portier numéro 1 a concédé 3 buts sur 4 tirs cadrés. Il devrait être remplacé par Brice Maubleu au stade Paul-Lignon.

Bernauer à la place de Lamba en défense

En défense, il va forcément avoir un chamboulement, en l’absence de Julien Le Cardinal et à la suite de la blessure de Chico Lamba. Maxime Bernauer devrait être titulaire pour la première fois après plus de 4 mois. Dans l’entrejeu, Philippe Montanier a déjà comblé les absences de Florian Tardieu et Mahmoud Jaber, par le retour d’Aïmen Moueffek dans le Onze de départ.

Davitashvili out, Duffus en renfort

En attaque, l’ASSE a un véritable besoin comme l’avait indiqué le technicien de 61 ans la semaine dernière. « On n’a que quatre attaquants pour trois postes. On a un effectif extrêmement réduit devant », avait-il lâché.

Avec la blessure de Zuriko Davitashvili contre l’ESTAC, la situation offensive s’est empirée. Joshua Duffus devrait être aligné contre Rodez, si Philippe Montanier décide de maintenir Ben Old en défense et Augustine Boakye au milieu de terrain.

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La polyvalence de l’attaquant britannique est d’ailleurs appréciée par l’entraîneur des Verts. « On a la chance d’avoir Josh’ (Duffus) qui peut jouer aux trois postes même si c’est plus un joueur d’axe. Il m’a toujours dit qu’il était disponible pour évoluer sur les côtés », avait-il souligné.