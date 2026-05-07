ASSE : Alerte, cinq joueurs incertains contre Amiens SC

L’ASSE est fortement diminuée pour le match décisif contre Amiens SC, samedi (20h). Philippe Montanier a confirmé cinq joueurs incertains.

ASSE – Amiens : Larsonneur, Davitashvili, Le Cardinal, Pedro et Moueffek incertains

L’entraîneur de l’ASSE ne pourra pas compter sur certains joueurs importants de son équipe face à Amiens SC. Gautier Larsonneur, gardien de but numéro et capitaine, est incertain à deux jours de la réception des Aménois au stade Geoffroy-Guichard. Touché au genou lors de la défaite à Rodez (2-1), samedi dernier, il n’est toujours pas remis.

Le meilleur buteur des Verts, Zuriko Davitashvili (13 buts et 4 passes décisives), est aussi en sursis. Victime d’une entorse à la cheville et indisponible contre Rodez AF, il est revenu à l’entraînement cette semaine. L’ailier de l’AS Saint-Etienne a même retouché le ballon, mais sa disponibilité pour la dernière journée du championnat est incertaine.

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Concernant Julien Le Cardinal, Philippe Montanier est « optimiste » pour son retour contre Amiens, mais il reste en sursis. Victime d’une lésion aux ischio-jambiers en avril, le défenseur central a manqué les deux derniers matchs perdus contre l’ESTAC (0-3) et RAF. Touché aux adducteurs et sorti du terrain au stade Paul-Lignon, Kevin Pedro également n’est pas encore apte à rejouer. Idem pour Aïmen Moueffek.

Pour tous ces joueurs en reprise, le staff technique et médical du club stéphanois prendront une décision vendredi, comme l’a indiqué l’entraîneur principal en conférence de presse d’avant-match.

🎙️ Philippe Montanier avant #ASSEASC 🏥 : "Gautier Larsonneur est incertain après avoir été touché au genou à Rodez, Kévin Pedro l’est aussi. Aïmen Moueffek et Zuriko Davitashvili, qui a retouché le ballon et qu’on testera demain, le sont également. Je me veux optimiste… pic.twitter.com/tLrNizuOKN — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 7, 2026

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