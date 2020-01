La Liga - Real Madrid : un renfort de poids enfin de retour

Eden Hazard, véritable successeur de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, est de retour à l'entraînement. Le Belge a participé à l'entraînement collectif ce jeudi selon Marca.

Eden Hazard enfin de retour à la compétition avec le Real Madrid

Eden Hazard a fait un pas de géant vers la guérison. L'attaquant du Real Madrid est presque totalement remis de sa blessure. Hazard a terminé sa première séance d'entraînement avec ses coéquipiers ce jeudi, pour le plus grand bonheur de Zinedine Zidane. L'international Belge était sorti sur blessure lors du match de ligue des champions opposants le Real Madrid au Paris Saint-Germain le 26 novembre dernier. Hazard avait alors manqué le premier classico entre le FC Barcelone et le Real au Camp Nou en décembre dernier.

Deux mois et trois jours plus tard, le Belge a enfin pu enfiler ses bottes et travailler à peu près au même rythme que le reste de l'équipe. Comme l'a rapporté le club, Hazard a terminé toute la séance et a été vu en train de travailler avec le ballon et de jouer dans les différents petits matchs organisés par Zidane.

Zidane est heureux, l'infirmerie de Real est presque vide

Le technicien français a de quoi se réjouir en cette fin de mercato hivernal. Alors que plusieurs équipes voient leurs vestiaires se remplir, celui de l'équipe de Zidane est presque vide. Gareth Bale devrait être de retour à l'entraînement vendredi alors que Mariano Diaz s'est entraîné ce jeudi. Les joueurs titulaires lors de la victoire 4-0 de mercredi soir en Copa del Rey face au Real Zaragoza ont eu une séance de récupération. Ainsi, le seul joueur qui restera encore à l'écart pendant encore deux mois est Marco Asensio.

Zidane devrait disposer de la quasi-totalité de son effectif pour le huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Reste à savoir si Gareth Bale sera encore un joueur du Real. En effet, selon Sky Sports, Tottenham aurait lancé les hostilités pour tenter de recruter le Gallois.