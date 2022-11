Real Madrid : Coupe du monde, Eden Hazard monte au créneau

Publié par Enzo Vidy le 30 novembre 2022 à 02:09

Après les rumeurs de bagarre dans le vestiaire de la Belgique, l'attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, est monté au créneau.

À l'issue de la défaite des Belges dimanche face au Maroc, RTL Info affirmait qu'une bagarre avait éclaté dans le vestiaire des Diables Rouges impliquant Eden Hazard,Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen. Présent en conférence de presse ce mardi, l'attaquant du Real Madrid a tenu à clarifier la situation concernant l'ambiance au sein du vestiaire de la Belgique. "Il n'y a pas eu grand-chose. Il s'est dit beaucoup de bêtises, on s'est dit plein de choses. Il y a eu une réunion entre tous les joueurs. On s'est dit qu'il y avait encore un match à jouer. On a envie de gagner le match qui reste à jouer. Le plus important, c'est d'être prêt. On s'est dit des choses, des bonnes, des moins bonnes. Peut-être certaines choses qui n'ont pas plus, mais on a parlé."

En ce qui concerne les rumeurs de bagarre avec Jan Vertonghen, le joueur madrilène a répondu avec une petite pointe d'humour, histoire de cloturer définitivement cette histoire. "Il n'y a rien eu dans le vestiaire après le Maroc, on ne s'est pas battu avec Jan Vertonghen. Je n'oserai pas me battre avec Jan, il est plus grand que moi. Jan m'a posé la question. J'ai dit à Jan qu'il n'était plus très rapide, mais les joueurs me connaissent et tout va bien."

Real Madrid : Belgique, Thibaut Courtois calme le jeu à son tour

Tout comme son coéquipier du Real Madrid, le gardien Thibaut Courtois a fait un point sur ce qui se passe au sein de la sélection belge, et a tenu des propos très clairs à ce sujet. "Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes dans l'équipe. Personne n'est content quand tu perds, surtout quand tu as gagné lors du premier match. Ça va être difficile jeudi, mais on sait ce qui nous attend. On va tout donner sur le terrain." Le message semble clair, les joueurs de Roberto Martinez sont déterminés à aller chercher la qualification jeudi prochain face à la Croatie.