Coupe du Monde : Belgique, Eden Hazard fait une grande annonce

Alors que la Belgique a mal commencé cette Coupe du monde, Eden Hazard est revenu sur le début très compliqué des Diables Rouges au Qatar.

Victorieuse dans la souffrance face au Canada (1-0) puis vaincue par le Maroc (0-2), la Belgique a fait une entame de Coupe du monde très délicate et devra l'emporter contre la Croatie pour espérer poursuivre sa compétition. Dans un climat assez tendu pour les Diables Rouges, Eden Hazard s'est présenté en conférence de presse pour revenir sur les débuts difficiles des Belges dans ce Mondial 2022 au Qatar.

En conférence de presse, la star de l'équipe de Belgique a reconnu la mauvaise passe que vit actuellement sa sélection. " C'est l'un des moments les plus compliqués de ma vie en sélection, concède Eden Hazard. Ça fait 14 ans que j'y suis. Les gens attendent beaucoup de nous, c'est normal vu notre passé. Il faut montrer que la Belgique est une grande équipe. À nous d'être tous ensemble peu importe ce qui se dit dans la presse. "

Coupe du monde : La Belgique d'Eden Hazard ne baisse pas les bras

Et pourtant, malgré la situation tendue de la Belgique, il ne suffirait que d'une victoire pour que les Diables Rouges atteignent les huitièmes de finale. De son côté, Eden Hazard ne désespère pas de voir son équipe passer les phases de groupes. " Non, je ne me dis pas que jeudi, c'est mon dernier match avec les Diables. Je ne me vois pas finir cette Coupe du monde dans deux jours. Jamais je ne me suis dit ça. "

La Belgique doit donc se concentrer sur son match de jeudi face à la Croatie pour tenter d'arracher une qualification pour les huitièmes de finale. Pour rappel, en cas de victoire, les Diables Rouges seraient sûrs de se qualifier. Si le Maroc s'incline contre le Canada et que les Belges l'emportent contre les Croates, les hommes de Roberto Martinez pourraient même finir premiers de leur groupe.