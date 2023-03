Stade Rennais : La terrible statistique de Jérémy Doku au SRFC

Publié par Timothy le 07 mars 2023 à 17:40

Depuis son arrivée au Stade Rennais en 2020, Jérémy Doku, est victime de blessures à répétition, lui ayant fait perdre l'équivalent d'une saison complète.

Débarqué au Stade Rennais contre 26 millions d'euros en octobre 2020 comme le crack belge à suivre, Jérémy Doku réussit plutôt bien ses débuts en terre bretonne. Lors de sa première saison (2020-2021) sous les couleurs du SRFC, il cumule 45 matches toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Mais dès le début de la saison suivante (2021-2022), c'est le drame. L'ailier de 20 ans est victime de plusieurs pépins physiques.

Le joueur le plus cher de l'histoire du Stade Rennais se blesse d'abord à l'ischio, manquant 9 matchs, puis à peine remis sur pied, il enchaîne avec une blessure au genou à deux reprises, où il manquera 11 matchs au total entre octobre et décembre 2021. Jérémy Doku connaîtra deux nouveaux coups du sort entre janvier et avril 2022 en se blessant d'abord à l'ischio, puis au mollet.

Au total, l'attaquant manquera 30 matches au cours de la saison 2021-2022. Cette saison, ce n'est pas encore la joie, puisqu'il a déjà manqué 9 rencontres. Pour faire court, Jérémy Doku a pour l'instant été forfait sur blessure lors de 39 matches, soit l'équivalent d'une saison entière.

Stade Rennais : Une rechute dur à encaisser pour Jérémy Doku

Pourtant depuis un mois, Jérémy Doku monte en puissance, il est même l'un des meilleurs joueurs du Stade Rennais. Ses prestations convaincantes et son rôle décisif dans les derniers buts rennais ont même poussé Bruno Genesio à le titulariser dans son onze de départ. "Physiquement ça va mieux, je peux jouer les matches, je cours sans problème, sans pépin. Mentalement aussi, quand tu joues et enchaînes, tu commences à avoir la confiance", déclarait Jérémy Doku en conférence de presse avant le derby face au FC Nantes.

Titulaire face à l'OM dimanche au Roazhon Park, malgré une forte incertitude annoncée deux jours avant, après un choc reçu au genou face à Nantes, Jérémy Doku est finalement sorti sur blessure après seulement 26 minutes de jeu. Le Diable Rouge a quitté ses coéquipiers après un contact avec Sead Kolasinac. Mais la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité n'ont pas encore été communiquées.