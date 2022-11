Real Madrid : Mondial, Hazard au cœur d'une bagarre avec la Belgique

Publié par Enzo Vidy le 29 novembre 2022 à 10:18

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde, l'attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, se retrouve au cœur d'une bagarre avec la Belgique.

Rien ne va plus dans le vestiaire belge. La défaite 2-0 face au Maroc, dimanche, s'est suivie d'une incroyable explosion au sein de la sélection des Diables Rouges. Mais le commencement de cette crise remonte à quelques jours, lorsqu'une interview de Kevin De Bruyne accordée au Guardian met en lumière des déclarations fracassantes du joueur de Manchester City à propos du niveau de la Belgique. "Gagner la Coupe du monde ? Aucune chance, car nous sommes trop vieux."

Alors forcément, à l'issue de la triste prestation de la Belgique dimanche, Jan Vertonghen s'est exprimé en zone mixte sur la prestation de son équipe, et a directement adressé un tacle subtil à Kevin De Bruyne. "Peut-être que les attaquants sont trop vieux." Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, d'après les informations de RTL Info, une bagarre aurait éclaté au sein du vestiaire belge entre Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, et l'attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, qui ont dû être séparés par Romelu Lukaku. Pire encore, L'Équipe révèle que certains joueurs ne se parlent plus du tout entre eux. C'est le cas notamment de Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, mais cela concerne également Eden Hazard et Leandro Trossard ainsi que Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. À deux jours du match décisif face à la Croatie, ce n'est pas la meilleure façon de préparer la rencontre.

Real Madrid : Eden Hazard et la Belgique au pied du mur avant la Croatie

Troisièmes de son groupe, les Belges n'auront pas d'autres choix que de battre la Croatie jeudi prochain. Après le fiasco face au Maroc, les Diables Rouges sont au plus mal à tous les niveaux et les tauliers vont clairement devoir assumer leur rôle pour pouvoir prétendre à accéder aux 8es de finale de la compétition. Décevants depuis le début du Mondial, Kevin De Bruyne et Eden Hazard vont devoir se surpasser pour porter leur équipe plus que jamais malade, et qui ne cesse de faire parler d'elle de la plus mauvaise des manières ces derniers jours. En face, la Croatie a montré d'incroyables ressources face au Canada, et le combat qu'elle proposera à la Belgique devrait s'annoncer féroce jeudi prochain.