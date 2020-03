LOSC: Christophe Galtier se réjouit de l'apport de Benjamin André

Arrivé en début de saison en provenance du Stade Rennais, Benjamin André réalise une excellente première saison sous le maillot du LOSC. Pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier, ravi des productions de son milieu de terrain.

Galtier : "Benjamin André est un repère pour les joueurs"

Une petite semaine après son succès très convaincaint face à l'Olympique Lyonnais, enterrant ainsi les espoirs de retour au classement de l'OL, le LOSC se déplace en Bretagne ce week-end. Attendu sur la pelouse du Stade Brestois samedi soir, le club nordiste cherchera à empocher un quatrième succès consécutif après ceux obtenus contre Toulouse, le FC Nantes et donc l'OL.

Et pour ce faire, Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur son impressionnant duo au milieu de terrain composé de Renato Sanches et de Benjamin André. Moins doué techniquement que le Portugais, l'ancien joueur du Stade Rennais n'en reste pas moins aussi important que son compère, son activité et ses qualités dans le pressing étant indispensables aux Dogues cette saison.

Après avoir précisé qu'il avait demandé au début de la saison à Benjamin André de "modifier certaines choses dans son jeu par rapport à ce que je souhaitais faire", l'entraîneur du LOSC a détaillé les qualités de son indispensable milieu défensif.

"De par son expérience, Benjamin André rassure devant, derrière, à gauche et à droite. C'est lui, à la parole, qui déclenche le pressing, qui régule les temps forts et les temps faibles. Il est aussi un repère pour les joueurs à travers son investissement, sa détermination et son comportement", a expliqué en conférence de presse le technicien du quatrième de Ligue 1.

Preuve de l'importance qu'il accorde au natif de Nice, Christophe Galtier l'a titularisé à 23 reprises en Championnat depuis le début de la saison.