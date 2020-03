Coronavirus : Les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 suspendus (off)

Cela était pressenti depuis quelques heures, c’est désormais officiel ! La LFP a décidé de suspendre tous les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en raison de la propagation du coronavirus.

La LFP annonce l’arrêt des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre

Le verdict est tombé ce vendredi, l’ensemble du football français est désormais à l’arrêt. La LFP a décidé de suspendre l'ensemble des matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 « jusqu'à nouvel ordre avec effet immédiat ». Ainsi, la Ligue 1, à l’image de la Serie A italienne et de la Liga espagnole, se met à l’arrêt.

Les rencontres de la 29e journée du championnat, prévues ce week-end, ne se disputeront pas. Le match Olympique Lyonnais - Stade de Reims et huit rencontres de deuxième division prévus ce vendredi soir sont annulés. La Ligue de Football Professionnel (LFP) a pris cette décision radicale suite à une réunion d’urgence tenue ce vendredi matin en raison de la propagation du coronavirus.

La Ligue de Football Professionnel avait déclaré en début de semaine que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 allaient se jouer à huis clos jusqu’au 15 avril. Mais la LFP a finalement décidé de suspendre les matchs de la compétition, étant donné l’évolution de la situation et les mesures prises par le gouvernement. L’instance suit donc la position des pouvoirs publics. Hier jeudi, le président de la République Emmanuel Macron, dans son allocution télévisée, avait demandé de « limiter au maximum les rassemblements » et les déplacements « au strict nécessaire ».