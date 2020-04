Real Madrid Mercato : ça se bouscule pour James Rodriguez

Poussé vers la porte de sortie du Real Madrid, James Rodriguez a des prétendants en Angleterre et Italie. Le quotidien AS livre quelques pistes du Colombien.

Real Madrid : 4 prétendants sur les rangs pour James Rodriguez

Ne rentrant pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, James Rodriguez a été envoyé au Bayern Munich en Allemagne l’été 2017. Revenu dans la capitale espagnole après deux saisons en prêt, le milieu offensif ne parvient pas à emballer le coach des Merengues, il n’a fait que 7 apparitions en Liga cet exercice 2019-2020.

Toujours sur le marché, James Rodriguez intéresse des clubs en Premier League et en Serie A. D’après les indiscrétions du média sportif, la Juventus et Naples en Italie sont sur les traces de l’indésirable du Real Madrid.

Au sujet de la piste Juve, elle pourrait être facilitée par Cristiano Ronaldo. Ce dernier et l’international colombien sont amis et ex-coéquipiers à Madrid. En plus, ils ont le même agent, Jorge Mendes. Des facteurs qui devraient faciliter le transfert de James Rodriguez chez la Vieille Dame.

En Angleterre, Everton et Manchester United apprécient le profil de l’international colombien. En effet, le manager des Toffees, Carlo Ancelotti connait bien le joueur de 28 ans pour l’avoir eu sous ses ordres au Real Madrid lors de la saison 2014-2015.

Échange entre James Rodriguez et Paul Pogba ?

Quant aux Red Devils, ils songeraient à un possible échange entre James Rodriguez et Paul Pogba. Il faut souligner que le milieu de terrain français est la priorité de Zidedine Zidane depuis son retour à la Maison Blanche en mars 2019.