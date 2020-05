OM Mercato : « Départ de Villas-Boas », une bonne nouvelle

Très apprécié par les supporters de l' OM, l’entraîneur André Villas-Boas qui a qualifié le club en Ligue des champions est soupçonné de vouloir partir cet été. Mais le journaliste de RMC SportMohamed Bouhafsi clarifie la situation du technicien portugais.

André Villas-Boas, un amoureux de l’ OM

L’ OM sera présent à la prochaine Ligue des champions après 7 ans d’absence. Pour de nombreux observateurs, ce bon résultat est d’abord à mettre au crédit d’André Villas-Boas, nommé sur le banc fin mai. Fort de cette belle performance, le technicien portugais a souhaité que son effectif soit renforcé cet été et a prévenu que cela ne valait pas la peine de se présenter à la compétition européenne avec un effectif réduit. Certains observateurs ont vu dans ces déclarations la preuve que le technicien portugais pourrait abandonner le banc marseillais cet été.

Mais Mohamed Bouhafsi, qui a interrogé André Villas-Boas cette semaine, se veut rassurant. Le journaliste pense que le Lusitanien s’est fortement attaché à l’ OM et qu'il n’envisage pas un départ. « On a passé 40 minutes au téléphone.... […] Je pense sincèrement qu’il a envie de rester à l’Olympique de Marseille... Il aime la nature, la découverte, le monde, etc. Pourtant il est désormais très attaché aux Marseillais, à cette mentalité. Porto, ça ressemble à Marseille, il y a cette même mentalité. Il est très attaché à cette ville, amoureux de Marseille », a expliqué le journaliste dans l’émission "Bar des Sports" sur Maritima.

Cependant, l’hypothèse d’un départ d'André Villas-Boas n'est pas forcément à écarter. Mohamed Bouhafsi prévient que l’ancien coach de Chelsea « a envie de découvrir le monde » en plus d'être « ambitieux ». Reste que « ce n’est pas facile d’être ambitieux avec cette crise du Covid19 » qui dejoue plus d'un plan des clubs désormais tous confrontés à des difficultés financières.