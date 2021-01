OM - Montpellier (3-1) : Villas-Boas s'explique pour Payet

Publié le 07 janvier 2021 à 09:30

L'OM a renoué avec la victoire, mercredi soir, contre le Montpellier HSC (3-1) et reste au contact du peloton de tête au classement. André Villas-Boas s’est dit satisfait du succès, mais surtout de Dimitri Payet qui était sur le banc de touche au coup d'envoi du match de la 18e journée de Ligue 1.

OM : Payet sur le banc, Villas-Boas justifie son choix

Dimitri Payet était parmi les remplaçants de l'OM, lors du match contre Montpellier HSC, au Vélodrome. En revanche, André Villas-Boas avait aligné d'entrée de jeu, Nemanja Radonjic, qui n’avait joué que des bouts de matchs cette saison, pour seulement 2 titularisations. Mais le coup de l’entraîneur des Olympiens a bien marché. L’ailier gauche serbe a été l’auteur du premier but de l’Olympique de Marseille (1-0, 41e). Entré à la place de ce dernier (à la 73e), le meneur de jeu de l'OM a aussi trouvé le chemin des filets. C’est lui qui a redonné l’avantage à son équipe (2-1, 80e) en sortant du banc de touche.

Au terme de la rencontre maitrisée, André Villas-Boas a expliqué son choix. « On a testé Nemanja Radonjic cette fois, rien de grave avec Dimitri Payet », a-t-il justifié. « Il était un peu énervé parce que c'est un joueur important, mais il est entré avec un bon état d’esprit, en marquant un but », a-t-il noté de positif, avant de féliciter le N°10 de l'OM. « Il sait qu'il est très important pour nous. Il va continuer à travailler, son but va l'aider. Sa capacité à faire la différence est claire. Mais je n'ai rien à dire de plus. Je suis là pour l'aider à avoir son meilleur niveau », a indiqué André Villas-Boas.

Un Dimitri Payet bientôt retrouvé

Notons que c’est le 3e but de Dimitri Payet en 12 matchs de Ligue 1 disputés cette saison. La saison dernière, il avait marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives en 22 matchs joués, pour autant de titularisations. L'OM avait terminé à la 2e place de la Ligue 1, stoppée après 28 journées, en raison de la pandémie de Coronavirus. Un rang qui avait permis aux Phocéens d'être qualifiés pour la Ligue des champions de l'exercice présent. Revenu sur la saison 2019-2020, André Villas-Boas a déclaré : « Je veux que Dimitri Payet continue à avoir le même niveau que celui qu'il avait eu la saison dernière, le meilleur, je pense, pour lui à l'OM ».













Par ALEXIS