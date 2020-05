Ecosse : Neuvième titre consécutif pour le Celtic !

La Scottish Professional Football League (SPFL) vient d'acter la décision de mettre un terme au championnat 2019/2020, qui voit le Celtic une nouvelle fois sacré.

9e titre d'affilée pour le Celtic, son 51e

Comme la LFP à la fin du mois d'avril, la ligue de football écossaise a mis fin à la saison 2019/2020. Cette décision entraîne le sacre du Celtic, champion d'Ecosse pour la neuvième saison d'affilée depuis 2012. Après 30 journées, les Bhoys comptaient 80 points et 26 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, soit 13 unités de plus que leur dauphin et éternel rival, le Rangers FC. C'est la deuxième fois que le Celtic enchaîne 9 titres, après la période 1966-1974. Les Rangers en avaient aussi gagné 9 entre 1989 et 1997.

Cette victoire permet également au club de Neil Lennon de recoller aux Rangers au niveau du palmarès. Depuis la création du championnat d'Ecosse en 1891, les Rangers ont remporté 54 titres, tandis que le Celtic revient lui à trois longueurs de son concurrent avec ce 51e trophée. À eux deux, ils ont raflé 105 des 124 titres mis en jeux depuis 1891, soit près de 85% des titres nationaux ! Par ailleurs, cette saison est la 35e consécuitive remportée par l'un des deux clubs de Glasgow. Le dernier championnat que ni l'un, ni l'autre n'a remporté, remonte à 1985, c'est Aberdeen qui remportait son 4e et dernier titre, devant les Celts.