OGC Nice Mercato : Lutte ouverte avec Monaco pour un Écossais

Publié par ALEXIS le 21 juin 2021 à 14:42

Le mercato estival est encore timide en Ligue 1. Surtout sur la Côte d’Azur. L’ OGC Nice et l’ AS Monaco n’ont pas encore officialisé de signature majeure. Ce ne sont pourtant pas les pistes qui manquent aux deux clubs azuréens. Ils seraient justement à la lutte pour un international écossais.

L' OGC Nice et l'AS Monaco foncent sur Christie

L’ OGC Nice a officialisé le retour de trois jeunes joueurs prêtés au Lausanne-Sport la saison dernière. Le Gym a également confirmé le recrutement de Jean N’Guessan, un milieu de terrain ivoirien prêté à Lausanne, dans la foulée de sa signature. À l’AS Monaco, c’est également le calme plat au niveau des arrivées. Cela ne veut cependant pas dire que les Niçois et les Monégasques ne cherchent pas de nouveaux joueurs pendant ce mercato d’été. Bien au contraire, ils sont en quête de renforts en vue de la saison prochaine. Qualifiée pour la Ligue des champions, l’équipe de Niko Kovac a besoin de joueurs rodés au haut niveau européen, afin de faire une bonne campagne.

International écossais, Ryan Christie (20 sélections) est ainsi dans le collimateur du Club du Rocher selon les révélations de Sunday Post. Il est également courtisé par l’ OGC Nice qui attend toujours son nouvel entraîneur, probablement Christophe Galtier. Le milieu offensif de 26 ans participe à l’Euro 2020. Il a pris part à 45 minutes du match contre la République Tchèque (0-2) et était sur le banc de touche contre l’Angleterre (0-0), vendredi dernier.

Qui est Ryan Christie ?

Ryan Christie est un joueur du Celtic FC en Écosse. Il a rejoint le club basé à Glasgow en 2015, après avoir quitté son club formateur Inverness CT. Il est sous contrat avec The Bhoys jusqu’au 31 mai 2022. D’après Transfermarkt, la cible de l’ OGC Nice vaut 7 M€ d’euros sur le marché des transferts. La saison écoulée, le natif d’Iverness a disputé 45 matchs, dont 29 dans le championnat écossais, 2 en Ligue des champions et 7 en Ligue Europa. Ryan Christie a marqué 7 buts et offert 15 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il s'agit donc d'un joueur décisif qui a l'expérience du haut niveau.