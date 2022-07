Stade Brestois Mercato : Le SB29 va faire signer un crack en attaque !

Publié par Nicolas le 01 juillet 2022 à 12:26

Stade Brestois Mercato : Un jeune attaquant très prometteur devrait poser ses valises au SB29 dans les tous prochains jours.

Stade Brestois Mercato : Karamoko Dembélé arrive à Brest pour 4 ans

C'est une superbe nouvelle pour tous les supporters du SB29. Selon le journaliste Benjamin Quarez du quotidien Le Parisien, le jeune attaquant de 19 ans, Karamoko Dembélé, va selon toute vraisemblance signer un contrat de 4 ans avec le Stade Brestois. Libre de tout contrat, il jouait la saison dernière au Celtic Glasgow, champion d' Ecosse.

Doté d'un petit gabarit et d'une technique exceptionnelle, Dembélé joue principalement ailier droit, sa position préférentielle, mais il a déjà été aligné en tant qu'ailier gauche et milieu offensif derrière les attaquants. Nul doute qu'il apportera de l'explosivité à l'attaque brestoise qui en aura bien besoin, ayant marqué seulement 49 buts en 38 matches de Ligue 1. Le jeune ailier devrait arriver à Brest en début de semaine prochaine. Si le transfert se confirme, il sera la deuxième recrue du club breton, en attendant les officialisations de Noah Fadiga et Dan Banzuzi.

Stade Brestois Mercato : Le parcours atypique de Karamoko Dembélé

Karamoko Dembélé a la particularité d'avoir commencé le football de haut niveau de façon extrêmement précoce. Ayant rejoint le Celtic en 2013 dès l'âge de 10 ans, il attire l'attention des médias le 3 octobre 2016 lors d'un match des moins de 20 ans du Celtic. Il rentre à la 81e minute de jeu, en remplacement de Jack Aitchison, plus jeune joueur de l'histoire du Celtic, alors âgé de 16 ans. Il se trouve en face de joueurs ayant 7 ans de plus que lui. Le 24 décembre 2018, il signe son premier contrat professionnel à l'âge de 15 ans. Il dispute cependant son premier match professionnel avec les Bhoys le 19 mai 2019 face aux Hearts of Midlothian, ce qui lui permet d'obtenir la médaille accordée au vainqueur du championnat d'Ecosse.

Karamoko Dembélé est éligible pour réprésenter l'Angleterre, son pays natal, l'Écosse, là où il a grandi, et la Côte d'Ivoire, d'où ses parents sont originaires. Le 19 octobre 2016, il reçoit sa première convocation avec l'équipe nationale d'Écosse des moins de 16 ans pour disputer le Victory Shield. Le 1er novembre 2016, il connaît sa première sélection en entrant en jeu en deuxième mi-temps contre le Pays de Galles. Il obtient une deuxième sélection quelques jours plus tard contre la République d'Irlande.

Toutefois, il est également convoqué par les U15 de l'équipe d'Angleterre, et participe à un match contre la Turquie le 17 décembre 2016, marquant son premier but au niveau international. Le 16 février 2017, il est même titulaire de cette équipe lors d'un match contre la Belgique. Malgré cette parenthèse anglaise, Karamoko Dembélé continue ensuite à représenter l'Écosse en moins de 16 ans puis en moins de 17 ans et obtient sa première titularisation contre la Russie le 21 août 2018. Enfin, il retourne une fois de plus jouer pour l'Angleterre, au sein de l'équipe nationale des moins de 18 ans. Il honore sa première sélection le 29 mars 2021 contre le Pays de Galles. Karamaoko Dembélé est vraiment un joueur au parcours atypique et possède des caractéristiques qui devraient beaucoup plaire aux supporters du Stade Brestois.