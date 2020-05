Stade Rennais Mercato : Florian Maurice tient sa 1ère cible

Florian Maurice n’a pas encore été officiellement nommé directeur sportif du Stade Rennais. Mais selon les informations de France Football, le responsable lyonnais aurait déjà coché un premier nom pour renforcer l’effectif de Julien Stéphan cet été.

Florian Maurice aux trousses de Mohammed Kudus ?

Julien Stéphan n’a pas caché qu’il souhaitait de nouveaux renforts cet été en vue de se donner de grandes chances de faire un bon parcours aux tours préliminaires de la Ligue des Champions. Un souhait qui ne serait pas tombé dans des oreilles de sourd du côté de Florian Maurice. Alors qu’il n’a pas encore officiellement pris fonction au Stade Rennais, le responsable lyonnais aurait déjà secrètement revêtu son costume de futur directeur sportif de la formation bretonne. Ainsi, selon l’hebdomadaire sportif, Florian Maurice aurait coché le nom de Mohammed Kudus, polyvalent milieu de terrain du FC Nordsjælland (D1 danoise), pour renforcer l’effectif rennais cet été.

Concurrence massive

Mais le dossier ne s’annonce pas facile pour le futur directeur sportif des Bretons. Le média signale également l’intérêt d’Everton et de Newcastle United pour l’international ghanéen de 19 ans (2 sélections, 1but), auteur de 10 buts et 1 passe décisive en 22 matches toutes compétitions confondues avec le FC Nordsjælland cette saison. Arrivé dans l’écurie danoise en août 2018 et estimé à 3 millions d’euros par Transfermarkt, Mohammed Kudus est sous contrat jusqu’en 2021.