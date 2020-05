RC Lens Mercato : Le promu lensois menace Bordeaux et l'ASSE

De retour en Ligue 1 après 5 ans d’absence, le RC Lens se prépare à vivre un été agité. Le club artésien veut se renforcer en piochant chez certains rivaux du championnat comme les Girondins ou l’ASSE.

Le RC Lens prépare son mercato en Ligue 1

Vice-champion de Ligue 2 la saison dernière, le RC Lens va signer son retour dans l’élite après cinq ans d’absence. La direction des Sang et Or est déjà tournée vers la saison prochaine. C’est dans ce sens qu’elle compte signer de nombreux renforts cet été. Comme l’indique L’Avenir de l’Artois, le Racing devrait recruter chez des rivaux de Ligue 1 lors de la prochaine fenêtre des transferts. Le journal régional indique ainsi que Lens « pourrait profiter de la situation un peu bancale de certaines équipes comme Saint-Étienne ou encore Bordeaux ». Le média laisse entendre que les deux clubs comptent réduire leurs effectifs après une saison en deçà des attentes (12e place pour les Girondins et 17e pour l’ASSE).

Toulouse pas épargné par Lens ?

S’agissant notamment de l’AS Saint-Etienne, Claude Puel a depuis son arrivée en octobre annoncé un grand ménage. S’il n’a pas pu mener à bien son opération dégraissage durant l’hiver, le technicien stéphanois devrait le faire cet été. Le RC Lens s’intéressera donc particulièrement à la situation des Verts. Selon L’Avenir de l’Artois, les Sang et Or disposent d’une enveloppe de 13 millions d’euros, hors ventes, pour le prochain mercato. En attendant que des noms fuitent chez les Girondins et à l’ASSE, le Racing compte boucler le transfert de Corentin Jean. Prêté avec option d’achat par le Toulouse FC, l’attaquant sera conservé par Lens. Comme lui, Max-Alain Gradel ne devrait pas évoluer en Ligue 2 la saison prochaine avec le Téfécé. L’Ivoirien pourrait rester en Ligue 1 en signant au club artésien.