Stade Brestois Mercato : Olivier Dall’Oglio donne le ton

Au moment où les départs se multiplient du côté du Stade Brestois, Olivier Dall’Oglio attend du renfort cet été. Le coach du club finistérien espère obtenir du renfort.

Olivier Dall’Oglio attend du monde cet été à Brest

Ces derniers jours, le Stade Brestois a connu moult départs. Entre les joueurs dont le prêt expire (Grandsir, Mendy) et ceux qui refusent de prolonger (Autret, Castelletto, Court, etc.), Olivier Dall’Oglio voit son effectif s’amenuiser. Le technicien brestois espère que ces multiples départs seront compensés par des arrivées. Dans un entretien à Côté Brest, le technicien de 56 ans a fait part de ses envies pour l’été. « Nous travaillons sur le recrutement depuis un moment. Le mercato va être long, jusqu’à fin août (...) Nous essayons de nous renforcer un peu dans tous les secteurs. Nous cherchons un arrière droit, du monde devant », a confié le coach du SB29. Celui-ci veut du renfort pour finir à une meilleure place que la 14e acquise en Ligue 1 au terme de l’exercice 2019/2020.

L’objectif de Dall’Oglio pour 2021

Pour faire mieux, Olivier Dall’Oglio attend ses poulains dès le 29 juin, histoire de réveiller les organismes et de les rendre compétitifs. Après, le coach de Brest souhaite commencer le travail pour « améliorer la qualité du jeu ». « Nous avons atteint notre objectif prioritaire (le maintien la saison dernière, ndlr). Notre objectif la saison prochaine sera d’améliorer nos résultats à l’extérieur et de continuer à compter sur notre public (…) On essaie toujours de faire mieux, d’améliorer le jeu, la qualité des joueurs pour que l’équipe soit meilleure et que le public réponde présent », a expliqué le technicien.