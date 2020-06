Mercato PSG : La Juventus prépare un plan pour Verratti

Ce n’est pas nouveau, la Juventus a des vues sur Marco Verratti. Le club italien aurait d’ailleurs un plan bien précis pour rapatrier le milieu de terrain du PSG.

PSG : le plan de la Juventus pour recruter Marco Verratti

Au Paris Saint-Germain depuis 2012, Marco Verratti a souvent été annoncé sur le départ. D’abord vers le FC Barcelone, puis vers un retour en Serie A… mais le milieu de terrain est toujours resté au PSG, où il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024. Pourtant, la presse italienne en remet une couche sur son avenir, assurant que la Juventus serait prête à revenir à la charge pour le maitre à jouer du PSG. Tuttosport révèle en effet que la Juve n’a pas perdu espoir et aurait un plan bien précis pour s’attacher les services de Marco Verratti. Le plan de la Juventus serait de proposer un échange au club de la capitale, impliquant notamment Miralem Pjanic. Le club italien serait prêt à inclure le Bosnien dans la balance afin de faire craquer les Parisiens. Le quotidien évoque aussi une arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc du PSG pour succéder à Thomas Tuchel. Cette éventuelle arrivée ouvrirait alors la porte d’un échange entre Marco Verratti et Miralem Pjanic. Mais ce deal s’annonce très compliqué, voire impossible à boucler pour les Bianconeri.

Le PSG ne lâchera pas son joueur

Marco Verratti est peut-être convoité par la Juventus, mais le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention de céder son meneur de jeu. Le club parisien souhaite le conserver le plus longtemps possible. Aussi, Thomas Tuchel n’est pas menacé d’un départ du PSG. Le coach allemand serait déjà assuré d’entrainer le club parisien la saison prochaine. Ainsi, les Bianconeri devraient se tourner vers d’autres cibles plus accessibles s'ils souhaitent se renforcer dans l'entrejeu lors du prochain mercato.