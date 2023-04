Publié par ALEXIS le 17 avril 2023 à 19:50

Après son match contre Grenoble, ce lundi soir, l’ ASSE recevra le FC Metz samedi prochain, avec le grand retour de Brandao à l'AS Saint-Etienne.

L’ ASSE affronte Grenoble, ce lundi à 20h45 au stade des Alpes, lors du match de clôture de la 31e journée de Ligue 2. L'AS Saint-Etienne n'est plus menacée de relégation et regarde désormais vers le haut du classement. Elle peut même profiter de la défaite d’Amiens et du Paris FC pour remonter de la 12e à la 9e place, en cas de victoire sur les Grenoblois ce lundi soir.

C’est d’ailleurs l’objectif de Laurent Batlles et de ses joueurs contre une équipe classée devant eux. « Comme contre tous les adversaires qu’on a joués depuis quelque temps, on va essayer de se donner les moyens de gagner ce match. Il faut continuer de prendre des points et avancer au classement […]. On essaye de rattraper les équipes qui sont devant nous. »

ASSE : Brandao annoncé au coup d'envoi du match contre Metz

Après le match contre Grenoble, l’ ASSE reçoit le FC Metz, actuel 3e de Ligue 2, samedi prochain. À cette occasion, l'AS Saint-Etienne va célébrer les 10 ans du trophée remporté en Coupe de la Ligue, aux dépens du Stade Rennais (1-0) le 20 avril 2013.

La direction du club ligérien a invité les anciens joueurs de 2013 au stade Geoffroy-Guichard, lors de la venue des Messins, selon les informations de But Football Club. Le buteur de l’ ASSE lors de la finale remportée au Stade de France, Brandao, devrait donner le coup d'envoi de la rencontre. Quant à ses autres coéquipiers, ils ne seront pas tous présents. D’après la source, certains anciens Verts, notamment ceux qui sont encore en activité, ont décliné l’invitation de l’ ASSE, car ils sont dans l'impossibilité de faire le déplacement à Saint-Etienne.