Publié par ALEXIS le 20 avril 2023 à 15:41

En cet anniversaire de la victoire de l’ ASSE en finale de la Coupe de la Ligue, Roland Romeyer a exprime un gros regret.

ASSE : Roland Romeyer a vécu un stress constant jusqu’au coup de sifflet final

Ce jeudi 20 avril, cela fait dix ans jour pour jour que l’ ASSE a remporté la Coupe de la Ligue au stade de France, aux dépens du Stade Rennais. L’unique but de la victoire de l’AS Saint-Etienne a été inscrit par le Brésilien Brandao, à la 18e minute de jeu. À l’occasion de la célébration du 10e anniversaire du sacre stéphanois, Roland Romeyer a raconté le stress vécu lors de la finale, mais aussi l’ambiance et la liesse populaire dans le Forez au retour de l’équipe de l’ ASSE.

« Le but de Brandao n’est pas une libération […] il faut essayer d’en parquer un second. On a envie de tuer le match, mais il n’y a rien qui arrive. On reste donc à la merci de l’adversaire. Le stress constant jusqu’au bout ! Au coup de sifflet final, il y a eu une explosion de joie, des gens qui s’embrassent, c’est très fort. Une finale, ça ne se joue pas ça se gagne […] ! C’est la victoire d’une équipe. Apporter une coupe comme ça, on pouvait être fier. C’était merveilleux ! », a témoigné le président du directoire de l' ASSE, sur la radio RCF.

Roland Romeyer : « Malheureusement, je n’en ai pas vécu d’autres... »

Ivre de joie, Roland Romeyer avait rappelé ceci : « Je l’avais dit à un Maire ici : "on ne dit pas quand le bâtiment va tout va. À Saint-Etienne, quand l’ ASSE va, Saint-Etienne va bien". » Néanmoins, le dirigeant de 77 ans a exprimé un gros regret : « Malheureusement le président, je n’en ai pas vécu d’autres à ce point. C’était un grand moment. Ce sont des moments qui ont marqué ma vie. C’est mon ADN. »

L’ ASSE a remporté la Coupe de la Ligue en 2013, soit 32 ans après son dernier titre de champion de France. Mais les Verts ont perdu la finale de la Coupe de France en juillet 2020, face au PSG (1-0), soit 43 ans après le trophée national remporté en 1977.