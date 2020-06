Real Madrid : Reprise, Alphonse Areola et Ferland Mendy lésés

La suspension et le confinement ont pénalisé Alphonse Areola et Ferland Mendy. Alors que les deux Français du Real Madrid auraient pu avoir du temps de jeu en mars dernier, ils seront obligés de garder le banc de touche.

Real Madrid : Areola et Mendy pénalisés par la suspension

La suspension et le confinement imposés par le Covid-19 n'ont pas arrangé les affaires d'Alphonse Areola et de Ferland Mendy. En effet, en mars dernier, les deux internationaux français auraient pu avoir du temps de jeu quand Thibaut Courtois et Marcelo étaient blessés. Mais le coronavirus a imposé une longue interruption du championnat. Résultat ? Le gardien belge et le latéral brésilien ont eu le temps de se remettre de leur blessure et même de s’entraîner.

Thibaut Courtois et Marcelo alignés pour la reprise ?

Ainsi Thibaut Courtois et Marcelo devraient être alignés le 11 juin prochain lors de la réception d’Eibar pour la reprise de la Liga, à en croire Mundo Deportivo. Or, si le match avait eu lieu en mars, Thibaut Courtois et Marcelo n’auraient pas pu joués parce qu’ils étaient blessés. C’est Alphonse Areola et Ferland Mendy qui auraient intégré le 11 de départ du Real Madrid, ce qui leur aurait donné une chance de semer le doute dans l’esprit de l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane.