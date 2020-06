PSG : Cavani, Silva, Tuchel, les annonces fortes de Leonardo

Dans un entretien au Journal du Dimanche, Leonardo a mis les choses au clair pour certains joueurs. En fin de contrat, Edinson Cavani et Thiago Silva ne seront pas prolongés. Thomas Tuchel s’en sort bien.

Leonardo confirme pour Edinson Cavani et Thiago Silva

Une page va se tourner au Paris Saint-Germain à la fin de la saison. C’est ce que vient d’annoncer Leonardo. Interrogé par Le Journal du Dimanche, le directeur sportif du PSG a levé les doutes au sujet de l’avenir d’Edinson Cavani et de Thiago Silva. Le technicien brésilien a assuré que les deux cadres allaient partir une fois que le PSG aura terminé sa saison. « Ça a été une décision très difficile à prendre (…) Les histoires étaient tellement belles. Mais, oui, on arrive à la fin », a déclaré Leonardo. Comme Edinson Cavani et Thiago Silva, d’autres joueurs en fin de contrat vont partir cet été. Il s’agit de Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric-Maxim Choupo-Moting.

Thomas Tuchel conforté

« Il fallait prendre une décision logique, même au niveau économique ou au regard de la génération qui arrive », a expliqué Leonardo. Toutefois, le directeur sportif parisien a rassuré pour Thomas Tuchel. Le technicien allemand sera bien sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’ancien coach du Borussia Dortmund ira donc au bout de son contrat avec le club de la capitale. Chose inimaginable il y a encore quelques mois, le technicien de 46 ans ayant été fragilisé tout au long de la saison. Entre les crises avec certains joueurs dont Mbappé, Icardi ou encore Paredes, ses choix ont souvent été décriés. Mais au final, Thomas Tuchel garde la confiance de sa direction, à lui de la maintenir en obtenant les résultats. Cette saison, le PSG reste engagé en Ligue des Champions et doit disputer les finales des coupes nationales.