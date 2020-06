AJ Auxerre Mercato : Gautier Lloris, frère de Hugo, va signer

Très peu utilisé à l'OGC Nice, Gautier Lloris, le frère du champion du monde, va s'engager en Ligue 2 à l'AJ Auxerre, afin de véritablement lancer sa carrière.

Gautier Lloris en Ligue 2 malgré l'appel de la D1 néerlandaise

À 24 ans, Gautier Lloris ne connaît pas la même carrière que son frère aîné, Hugo. Très rarement utilisé à l'OGC Nice (seulement 6 matchs professionnels depuis 2016), le défenseur central va descendre d'un échelon et rejoindre la Ligue 2 avec l'AJ Auxerre, informe L'Equipe. Le Niçois de naissance ne compte que 19 matchs en professionnel en tout et pour tout. 5 matchs de Ligue 1 et 1 rencontre de Coupe de France avec l'OGC Nice ainsi que 13 matchs de Ligue 2 disputés avec le Gazélec Ajaccio lors de son prêt en 2018. Il avait pris part à trois matchs du Gym cette saison.

Gautier Lloris a donc choisi l'AJ Auxerre, malgré les intérêts d'un club de première division néerlandaise, l'Heracles Almelo. Le Mans s'était aussi positionné mais a vu toutes ses chances réduites à néant par la relégation en National 1. En fin de contrat avec le club azuréen en 2021, Gautier Lloris vaudrait 325 000 € selon Transfermarkt, mais aucune indemnité n'a été dévoilée, pour le moment.