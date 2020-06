Vente de l'OM : Confirmé ! L’Olympique de Marseille en vente

La vente de l'OM revient à la Une de l'actualité et cette opération serait imminente. C'est ce qu’il faut retenir de l’intervention de Mourad Boudjellal en direct sur RMC Sport ce vendredi peu après 11 heures.

Vente de l'OM : un projet de rachat piloté par Mourad Boudjellal

Après son expérience au rugby (RC Toulon), Mourad Boudjellal voudrait s’essayer au football. S’il avait envisagé de racheter le Sporting Toulon, l’homme d’affaires français n’est plus attiré par ce club. « Je devais reprendre le club de Toulon, ça a traîné », a-t-il déclaré dans l’émission les "Grandes Gueules". Ce qui l’intéresse désormais, c’est le rachat de l’OM. Un projet pour lequel il a été mandaté par des investisseurs venus du Moyen-Orient. « Je confirme ce matin que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds étatique et privés du Moyen-Orient, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie et qui sont portés par un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important », a révélé Mourad Boudjellal. Mais il s’est bien gardé de dévoiler le nom du bailleur de fonds intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille. « Je ne peux pas donner son nom pour l'instant car une banque privée a été mandatée pour faire une offre de rachat à M. McCourt. Tout est à vendre », a-t-il expliqué.

Quel prix pour le rachat du club olympien ?

Selon les dernières rumeurs sur la vente de l’ OM, le propriétaire Frank McCourt ne céderait pas à moins de 250 millions d’euros. Devrait-on alors s’attendre à ce prix pour cette vente imminente de l’écurie phocéenne ? « Quand on parle du Moyen-Orient, en général, cela veut dire qu'on a les moyens de nos ambitions. Il y a un projet très fort derrière, un projet méditerranéen », a répondu Mourad Boudjellal, à qui il ne déplairait pas d’être le futur président de l’Olympique de Marseille.