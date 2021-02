Vente de l’OM : C’est sûr, ce ne sont pas des rumeurs !

Publié le 09 février 2021 à 09:55

Les informations sur la vente de l’OM convergent. C’est sûr, l’Olympique de Marseille est bien en vente. Le club de foot phocéen fait bien l’objet d’intenses tractations entre Frank McCourt et les Saoudiens, prochains propriétaires de l’écurie marseillaise.

Vente de l’OM : Une rencontre McCourt et des Saoudiens ?

Plus un jour ne passe sans que la vente de l’OM ne revienne en une de l’actualité. Les informateurs sont différents, mais l’information sur l’avenir du club reste la même. Outre Thibaud Vézirian, qui a distillé une pile d’information sur le dossier ces derniers temps, Michel Aliaga, journaliste de France 3, va dans le même sens. Mieux, le journaliste est plus formel sur Twitch. L’information de Thibaud Vézirian sur la vente de l’Olympique de Marseille est pour lui une information sûre. « L’info, c’est que c’est sûr. Il y a eu une rencontre McCourt et des Saoudiens, et que McCourt veut vendre et ça, c’est fondamental ! Pour racheter un club comme ça, ce sont des opérations extrêmement complexes, extrêmement longues. Et deux est-ce que l’offre comblera McCourt et 3 est ce que c’est vraiment sérieux. Ce qui est sûr c’est que McCourt veut vendre et il ne veut pas qu’on lui dise qu’il s’est débarrassé du bébé. Et là-dessus, la mairie dit qu’elle veut vendre le stade. On n’est pas à la fin, mais ça peut s’accélérer. »

Michel Aliaga fait remarquer que « L’état français a aussi son mot à dire », comme cela a été le cas au moment où le Qatar devait racheter le PSG. Il faut noter que Nicolas Sarkozy, l’ancien Président, avait été facilitateur dans la vente du club de la capitale à QSI.

Jacques-Henry Eyraud, rejeté par les supporters marseillais, ne cesse de nier l’information sur la vente de l’Olympique de Marseille. L'ambiance sur l'avenir du club phocéen a d’ailleurs une grosse incidence sur la vie du vestiaire de l’équipe phocéenne qui n’a pu résister efficacement au Paris Saint-Germain lors du dernier classico (0-2). Cette vente pourra sauver le club qui pourrait d’ailleurs devenir propriétaire du stade Vélodrome. Aliaga confirme bien la disposition d’esprit des cadres de la Mairie de Marseille à vendre l’édifice aux Saoudiens.

Pourquoi les supporters marseillais poussent-ils pour un nouveau patron ?

Les fans espèrent qu’un changement de propriétaire de leur club lui permettra d’entrer dans une nouvelle dimension comme ce fut le cas pour le Paris SG après son rachat par QSI. Le mercato qui a suivi ce rachat avait été marqué par le transfert XXL à l’époque de Javier Pastore pour 42 millions d’euros. Plusieurs autres stars du foot européen ont ensuite rejoint le club de la capitale qui compte aujourd’hui Neymar, Angel Di Maria ou encore Kylian Mbappé dans ses rangs.

Comme le club francilien, l’ OM devra recruter une pointure à chaque poste. Au moins un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur de haut niveau sont espérés dans l’équipe pour changer son image dans les esprits. Un entraîneur de renom est aussi l’autre sujet qui va préoccuper les futurs repreneurs du club. Le sujet est d’ailleurs déjà sur la table après la démission d’ André Villas-Boas ces derniers jours. Les dirigeants olympiens ont tout juste nommé Nasser Larguet pour l’intérim. Peut-être espèrent-ils vendre le club assez rapidement pour laisser les prochains patrons décider de la question…

Avec les informations qui s’entrechoquent sur l’avenir du club, l’actuel entraîneur n’est pas certain de passer la fin de saison sur le banc olympien. Les prochains dirigeants voudront jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui devrait les amener à recruter un nouveau coach en cas de finalisation du rachat de l'OM. Ainsi, les chances d’une qualification du club en Uefa Ligue des champions ou Ligue Europa seraient plus grandes. Le directeur sportif Pablo Longoria n’est déjà pas certain de rester à son poste. Luis Campos est annoncé vers la cité phocéenne. Il serait difficile de voir cet entraîneur et directeur sportif reconnu dans la profession accepter d’exercer sous les ordres de l’espagnol de 34 ans.

Le rachat de l'OM, la bonne nouvelle ?

Avec l'arrivée du portugais Luis Campos au club phocéen, l’OM devrait avoir pour priorité le transfert d’un buteur pour plus de contenus dans ses prochains matches. Ce dernier devra se montrer capable de marquer des buts assez rapidement pour faire oublier Florian Thauvin, le milieu offensif, actuel meilleur buteur du club avec ses 7 buts en 22 matchs de Ligue 1.

La vente de l’OM est donc fortement souhaitée par les fans marseillais qui rêvent de transferts XXL qui vont redonner des couleurs à l’équipe. Entre les affirmations du journaliste Thibaud Vézirian et celles du très sérieux Michel Aliaga, on peut dire que les Saoudiens tiennent le bon bout pour faire affaire avec Frank McCourt. Le LOSC, l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et même le Paris SG n’ont qu’à bien se tenir.













Par Gary SLM