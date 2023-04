Publié par Gary SLM le 09 avril 2023 à 07:51

Thibaud Vézirian, journaliste spécialisé en football, évoque la vente de l'OM et promet du lourd pour les supporters. Malgré les dénégations de Frank McCourt, le propriétaire américain chercherait à vendre le club et une bonne nouvelle pourrait bientôt être annoncée.

Vente de l'OM, de bonnes nouvelles à venir

Depuis plusieurs années maintenant, la question de la vente de l'Olympique de Marseille est sur toutes les lèvres. Frank McCourt, propriétaire américain du club depuis 2016, dément régulièrement les rumeurs qui circulent à ce sujet, mais il semblerait que la situation soit plus compliquée qu'il n'y paraît.

En effet, selon Romain Molina, Frank McCourt aurait cherché à vendre l'OM à des Emiratis pour la somme de 500 millions d'euros, sans succès. Mais Thibaud Vézirian, journaliste spécialisé en football et qui suit de près ce dossier, a récemment déclaré qu'une bonne nouvelle pourrait bientôt être annoncée.

Lors d'un live Twitch, Thibaud Vézirian a été interrogé sur la vente de l'OM et a promis du lourd pour les supporters : « Ce qui va arriver va te rendre encore plus heureux. » Sans entrer dans les détails, le journaliste a assuré que la situation était en bonne voie et que les supporters marseillais pouvaient être rassurés.

Rachat de l'OM, on va quand même éviter les problèmes

Pourtant, l'OM n'aime pas que les médias spéculent sur la vente du club et avait menacé d'attaquer en justice les personnes qui en parlaient trop. Thibaud Vézirian a donc pris soin de ne pas en dire trop et de ne pas s'attirer les foudres du club : « On va éviter les problèmes », a-t-il déclaré.

Malgré tout, il semble que la vente de l'OM soit bien en cours et que Frank McCourt cherche toujours à se défaire du club.

Les supporters marseillais attendent donc avec impatience l'annonce d'une bonne nouvelle, qui pourrait enfin mettre fin aux incertitudes qui pèsent sur l'avenir de leur club préféré. En attendant, Thibaud Vézirian promet du lourd et les rassure quant à l'issue de cette vente très médiatisée.