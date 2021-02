OM Mercato : Vers une date pour la vente de l’OM ?

Publié le 04 février 2021 à 12:00

L’actualité OM mercato à peine refermée que celle de la vente de l’OM revient à la charge. Une nouvelle source vient de donner des indications sur la période lors de laquelle le club pourrait passer entre les mains d’un nouveau repreneur.

L’Olympique de Marseille se prépare à un rachat

Ces derniers mois, l’avenir de l’Olympique de Marseille est au centre des préoccupations. Frank McCourt a beau tenir à son « champion Project », il n’a jamais vraiment mis les moyens pour permettre au club d’entrer dans une nouvelle dimension. C’est pourtant sur ce point qu’il était attendu par les supporters marseillais.

Plusieurs fans espéraient que le dirigeant américain mettrait les moyens pour donner à l’ancien entraîneur André Villas-Boas les joueurs qu’il réclamait pour offrir de meilleurs résultats. La direction de l’OM n’a jamais recruté le buteur qu’il voulait et le défenseur qu’il n’a cessé de réclamer encore au dernier mercato. Il a finalement claqué la porte à cause de la façon cavalière qu’a, selon lui, Pablo Longoria (Directeur sportif Marseillais) de dilapider les maigres moyens mis à sa disposition.

Florian Thauvin, un des meilleurs joueurs offensifs de l’Olympique de Marseille, n’a signé aucun contrat à quelques mois de la fin de son actuel bail. Il se dirige vers un départ gratuit en fin de saison au grand bonheur du Milan AC. Le club lombard reluque le milieu offensif depuis belle lurette. Il ne manquera pas de se l'offrir s'il ne prolonge pas à l'Olympique de Marseille.

Aucun attaquant crédible ne pointe à l’horizon pour mettre en concurrence Valère Germain et Dario Benedetto. Même si le polonais Arkadiusz Milik, arrivé de Naples, a déjà inscrit son premier but (2-2 face au RC Lens) lors de son deuxième matche, une certaine instabilité continue de planer sur l’effectif de l’OM. Faut-il vendre le club à un plus passionné que Frank McCourt pour espérer un meilleur investissement dans l’acquisition de joueurs plus prolifiques ? La réponse est connue et elle est affirmative.

Quand pour la vente de l'OM ?

Plusieurs sources ont fait savoir qu’un processus de vente de l'OM était bien engagé. Le club phocéen, prochain adversaire du PSG, devrait changer de propriétaire d’ici fin de saison, selon Dominic Grimault. Ce dernier a déclaré à La Chaine L’Équipe, sur la question de la vente de l’Olympique de Marseille : « Oui il va être vendu. Quand ? Assez vite. On ne peut pas en dire plus. C'est dans les tuyaux oui. Avant la fin de la saison ?…»

D’ici fin juin prochain, l’Olympique de Marseille Football Club devrait donc avoir de nouveaux repreneurs. Comme le souhaitent les supporters du club, c’est du « Golfe persique » que devraient venir les futures propriétaires du club marseillais. C’est souvent les investisseurs originaires de cette région qui injectent beaucoup d’argent dans la relance des clubs de foot. Le rachat du stade Vélodrome est aussi au centre des négociations entre les différentes parties.

Malgré un bon début de saison qui laissait entrevoir une qualification pour la Ligue des Champions ou à l’ Europa league la saison prochaine, l’OM a chuté de la 5e place du classement à la trêve à la 9e au soir de la 22e journée de L1. L’ancienne équipe d’ André Villas-Boas est désormais derrière Monaco, le Stade Rennais, le FC Metz et même après son dernier adversaire le RC Lens et Angers SCO.

Lors de sa rencontre face au RC Lens, l'OM a fait match nul 2-2, ce qui est un mauvais résultat au regard du niveau auquel il est attendu. En cas de poursuite des mauvais résultats, l'équipe phocéenne pourrait faire moins bien que la saison dernière.













Par Gary SLM