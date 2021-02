Vente OM : Un véritable coup de massue tombe !

Publié le 20 février 2021 à 15:37

L’actualité Vente OM a tenu en haleine les supporters du club phocéen ces derniers jours. Les multiples révélations du journaliste Thibaud Vézirian sur une vente quasi actée a propulsé l’Olympique de Marseille au cœur de l’actualité foot ces derniers jours.

Vente OM : Quelle date pour l'officialisation de la vente de l’OM ?

Cette question « Quelle date pour l'officialisation de la vente de l’OM ? » a longtemps turbiné dans les têtes de supporters du club marseillais, mais pas que. Elle a longtemps été alimentée par des rumeurs véhiculées, y compris par des journalistes les plus professionnels. Les révélations de Georges Malbrunot sur la vente OM ont donné le top départ de la série avec pour acteurs vedettes Mourad Boudjellal et son mandant Mohamed Ayachi Ajroudi. Et puis très vite, Jacques-Henri Eyraud et les actuels propriétaires ont contre-attaqué en démentant cette rumeur. L’ ancien footballeur Basile Boli s’en était même violemment pris à Mourad Boudjellal, qui pour lui faisait plus de mal que de bien à l’Olympique de Marseille. Face à l’insistance de l’homme d’affaires, la justice a été activée pour faire retomber la température.

Quand les fans marseillais ont commencé à se désintéresser de l’histoire de la vente de l’OM, c’est leur ancien entraîneur André-Villas Boas qui a déposé le tablier. Ce dernier dénonce un mercato qui s’est fait sans son avis. Un attaquant, un milieu offensif et un défenseur qu’il espérait ne sont pas ceux que Pablo Longoria voulait lui coller dans les pattes. Les matches ont de nouveau commencé à être difficiles pour le club phocéen, qui fera une extraordinaire reculade au classement de Ligue 1. Florian Thauvin, Dimitri Payet et autres Steve Mandanda ont dû se poser des questions sur l’issue de la saison.

C’est au plus fort de ce qui devenait une crise au club qu’une information plus heureuse est revenue à la une. Elle est du journaliste Thibaud Vézirian. Il assure tenir son information d’une prochaine vente de l’OM de sources bien introduites. Il annonce des réunions de Frank McCourt avec les prochains repreneurs de l’ OM, des Saoudiens. Thibaud Vézirian assure alors que l’affaire sera bouclée d’ici fin de la saison - saison prochaine. Voilà qui poussait certains fans de l’OM à minimiser le désert traversé par leur club, espérant un changement de direction qui va bientôt hisser l’équipe au même rang que le Paris Saint-Germain. Un nouveau projet qui ferait du club marseillais un candidat à l’UEFA Ligue des champions chaque saison. Et puis les nouveaux repreneurs qui viendraient avec beaucoup d’argent voudraient aussi racheter le Stade Vélodrome.

La fin du feuilleton de la vente de l’OM ?

Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi allait donc enfin avoir un homme de sa capacité financière à l’autre bout de la France, à la tête du club phocéen pour faire revivre la rivalité PSG - OM. Des joueurs du niveau de Neymar et de Kylian Mbappé auraient même pu rejoindre le nouveau projet annoncé comme une réponse à celui de QSI dans la capitale française. Et puis la température est vite retombée soudainement.

En effet, le journal La Provence a interrogé les dirigeants de la mairie de Marseille sur l’offre de rachat du stade Vélodrome par de riches Saoudiens. Benoît Payan, le maire PS de la ville a rapidement refermé cette parenthèse en démentant une quelconque approche concernant le stade. « Si j’ai déjà été approché par d’autres acquéreurs potentiels de l’OM ? Non ! » Le maire confirmera cependant la possible vente de l’enceinte sportive de la ville, mais uniquement à des personnes qui auront des liens avec le club. Les supporters marseillais sont de nouveau douchés dans leurs espoirs par ce démenti du maire.

M. Benoît Payan ne sera pas seul à enterrer les rumeurs qui animent l’actualité de l’Olympique de Marseille. Le directeur général de l’OM, M. Hugues Ouvrard, dément lui aussi cette rumeur. « Ce club n’est pas à vendre », assure-t-il de l’intérieur avant d’ajouter : « Et il n’a jamais reçu la moindre offre, le moindre mail, le moindre message ni venant d’Arabie Saoudite ni venant de Tunisie ou d’ailleurs ».

Voilà ! Là où les fans phocéens attendaient une vente OM avec des rêves de transferts d’un milieu de terrain, d’un buteur, voir de plusieurs, et même des arrivées d’un nouvel entraîneur et un directeur sportif de haut niveau, c’est un démenti qui ne laisse planer aucun doute qui assomme les supporters marseillais. Eh oui ! la vérité du moment est que les transferts XXL auxquels rêvaient déjà certaines personnes, au mercato estival, sont loin de devenir réels.

Des supporters de l’ OM ont récemment donné de la voix pour indiquer la sortie à Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud. Cette action traduit l’agacement des amoureux du club face à l’échec du « Champions Project ». Le propriétaire n’a plus que deux options à activer : vendre ou décaisser beaucoup d’argent pour permettre à l’OM de rejoindre la catégorie des grands clubs européens dans les prochaines années. C’est la seule façon pour lui d’échapper à l’ambiance qui s’annonce chaude d’ici fin de saison.













Par Gary SLM