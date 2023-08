Longtemps courtisé par le FC Lorient, Mohamed Kaba a refusé ses avances. Le milieu central de Valenciennes préfère un club de Série A.

Mercato FC Lorient : Mohamed Kaba file à l'US Lecce

C'était l'un des dossiers chauds du mercato estival lorientais. Mohamed Kaba était l'une des priorités du club breton, après le départ d'Enzo Le Fée. Auteur de 5 buts et une passe décisive en 32 matchs de Ligue 2 la saison passée, le milieu de Valenciennes pouvait être une superbe recrue. Cependant, il n'a jamais donné son accord pour rejoindre les Merlus, et on comprend pourquoi ce dimanche.

Mohamed Kaba serait plus emballé par le projet de l'US Lecce, à en croire L'Équipe. Le joueur de 21 ans, très prometteur, est proche de s'y engager pour 5 ans. Le quotidien sportif ajoute qu'il voyagera en Italie lundi, afin de passer la traditionnelle visite médicale. Si celle-ci est réussie, alors son transfert devrait être officialisé dans la foulée. Si l'US Lecce a devancé le FC Lorient dans cette affaire, c'est aussi parce qu'il a été le seul à s'aligner sur les exigences financières du VAFC. Les dirigeants du club nordiste ont accepté une offre de 3 millions d'euros + 150 000 euros de bonus.

Plusieurs départs à venir au FC Lorient

Le mercato estival s'annonce bien compliqué pour le FC Lorient. Après cet échec, plusieurs départs sont encore à prévoir. Ibrahima Koné serait toujours très courtisé par l'UD Almeria, pensionnaire de Liga. Le club andalou doit toutefois aligner 8 millions d'euros minimum pour ses services. Attaquant prometteur, Yoann Cathline est également sur le départ. Arrivé le 5 septembre dernier en provenance de Guingamp, il n'a disputé que 26 matchs (3 buts, une passe décisive).

Le joueur de 21 ans envisage d'aller voir ailleurs selon L'Équipe, lui qui estime son temps de jeu trop faible par rapport à ses attentes. Des éléments indésirables pourraient le suivre (Adrian Grbic, Stéphane Diarra, Bonke Innocent) d'après le quotidien sportif. De son côté, la cellule de recrutement peine à trouver des profils susceptibles de renforcer l'attaque. Ces derniers jours, seul Aiyegun Tosin a signé. Ce n'est pas le nul miraculeux obtenu au Parc des Princes (0-0) samedi qui va rassurer les dirigeants bretons.