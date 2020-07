RC Lens Mercato : Gaël Kakuta revient au Racing Club (off)

Longtemps annoncé au RC Lens, Gaël Kakuta vient de s’engager avec le club promu, en provenance d’Amiens SC, comme prévu. Il est la 6e recrue estivale du Racing Club.

RC Lens : Gaël Kakuta, 6e recrue estivale du Racing Club

Le RC Lens a officialisé le transfert de Gaël Kakuta dans une vidéo diffusée sur son site internet officiel. On y voit le joueur débarqué d'Amiens SC parapher son nouveau contrat. L’ailier revient ainsi chez les Sang et Or, 13 ans après son départ (en 2007). « C’est ici que tout a commencé… », a laissé entendre la recrue estivale des Lensois dans la vidéo du Racing Club, sur rclens.fr. Gaël Kakuta est la 6e recrue du RC Lens cet été. Le club nordiste a déjà transféré Corentin Jean (attaquant), Jonathan Clauss (latéral droit), Loïc Badé (défenseur central), Wuilker Farinez (gardien de but) et Facundo Medina (arrière gauche).

Gaël Kakuta revient au RC Lens après son passage dans 11 clubs

Pour revenir à Gaël Kakuta, il a été formé au RCL entre 1999 et 2007. Il a ensuite rejoint le centre de formation de Chelsea, sans avoir joué pour son club formateur. Après ce fut le tour du monde pour le natif de Lille qui est passé dans 11 clubs entre 2009 et 2020 : Chelsea, Fulham FC, Bolton (Angleterre), Dijon FCO (France), Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Lazio Rome (Italie), du Rayo Vallecano, du FC Séville (Espagne), d'Hebei China Fortune (Chine), du Deportivo La Corogne et Amiens SC.