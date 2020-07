RC Lens Mercato : Facundo Medina, la 5e recrue officialisée

Le RC Lens a encore réussi un joli coup sur le marché. Le club promu en Ligue 1 a recruté Facundo Medina, un jeune défenseur argentin en provenance du CA Talleres.

RC Lens : Facundo Medina a signé un contrat de 4 ans

Le RC Lens tient sa cinquième recrue estivale, Facundo Medina. Il a signé un contrat de quatre saisons, jusqu’en juin 2024, ce jeudi. L’arrière latéral droit vient ainsi renforcer la défense lensoise, en vue de la Ligue 1. International Espoir argentin, le joueur de 21 ans a remercié les dirigeants et le staff du Racing Club, « pour leur confiance et cette opportunité ». « Je suis très excité, enthousiaste et je promets de tout donner. Je suis impatient de porter ce maillot et de jouer », a déclaré Facundo Medina sur le site internet du club nordiste. Le néo-Sang et Or a également adressé un message aux supporters du RC Lens. « Je tiens à saluer tous les fans de Lens », a-t-il confié. Rappelons que le RCL a déjà recruté Corentin Jean (ailier ou avant-centre), Jonathan Clauss (arrière latéral droit), Wuilker Farinez (gardien de but) et Loïc Badé (défenseur central).

Franck Haise s’enflamme déjà pour Facundo Medina

Franck Haise a livré ses premières impressions sur la recrue Facundo Medina. Il souligne que c’est bien lui qui a « souhaité absolument avoir » l’ancien joueur de River Plate dans son effectif. Pour le profil, « ses qualités correspondent bien au poste », selon le coach des Sang et Or. « Il a un vrai tempérament, la grinta et beaucoup de malice. Il a de l’expérience et une belle technique défensive, alors qu’il n’a que 21 ans », a apprécié l’entraineur des Artésiens. Facundo Medina est une belle recrue, dont l’état d’esprit « collera parfaitement à l’ADN du RC Lens », d’après Franck Haise, visiblement « très heureux de voir le jeune argentin intégrer son groupe ».