AS Monaco Mercato : Niko Kovac, nouvel entraîneur (Off.)

Comme pressenti, Niko Kovac est le nouveau coach de l’AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé l’arrivée du technicien croate ce dimanche. Il succède à Robert Moreno viré quelques heures plus tôt.

Niko Kovac succède à Robert Moreno à l’ASM

L’AS Monaco a un nouvel entraîneur. Dimanche soir, l’ASM a confirmé la nomination de Niko Kovac à ce poste. Le technicien croate s’est engagé pour trois saisons avec une année optionnelle. Le nouveau coach monégasque est libre depuis son limogeage du Bayern Munich en novembre. L’ancien international croate a fait ses preuves en Allemagne. Il s’est révélé à l’Eintracht Francfort, club avec lequel il a remporté la Coupe d’Allemagne en 2018. Un an plus tard, il a réalisé le doublé Coupe-Championnat avec le Bayern Munich. Niko Kovac a également été le sélectionneur de la Croatie entre 2013 et 2015.

Kovac déjà d’attaque avec l’AS Monaco

Le nouvel entraîneur monégasque va faire la rencontre de son groupe lundi. L’Equipe révèle qu’il va diriger sa première séance d’entraînement accompagné de son frère Robert et de deux adjoints. Après cette séance de travail, il sera présenté à la presse. Un entraîneur des gardiens rejoindra également son staff dans les prochains jours. Niko Kovac dirigera sa première rencontre mercredi contre le Standard de Liège en amical. Le Croate succède à l’Espagnol Robert Moreno (arrivé fin décembre 2019). Son départ a été officialisé dimanche quelques heures avant l’arrivée de Kovac.