OL Mercato : Un potentiel successeur de Bosz s’éloigne de Lyon

Publié par Timothée Jean le 25 mai 2022 à 11:29

OL Mercato : Alors que Peter Bosz n’est pas certain de passer l’été sur le banc lyonnais, l’un des candidats à sa succession s’éloigne de Lyon.

OL Mercato : Qui pour succéder à Peter Bosz ?

Nommé en mai 2021 en remplacement de Rudi Garcia, Peter Bosz ne devrait pas aller au terme de son engagement avec l’Olympique Lyonnais, soit jusqu’au 30 juin 2023. Régulièrement critiqué pour ses résultats décevants, le technicien néerlandais pourrait céder sa place à un autre coach dans les semaines à venir. Il faut dire que son bilan sur le banc de l’ OL cette saison n’est pas vraiment encourageant. Sous sa houlette, les Gones ont terminé à la huitième place de Ligue 1 et ne disputeront aucune compétition européenne la saison prochaine. Un échec lamentable pour les Gones, qui pourrait coûter cher à Peter Bosz.

En cas de limogeage du coach hollandais, plusieurs noms circulent déjà à Lyon pour le remplacer. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à un certain Niko Kovac. Foot Mercato révélait récemment que le coach croate était le grand favori pour succéder à Peter Bosz. D’autant plus qu’il est libre de tout contrat depuis son départ de l’AS Monaco et son profil plairait beaucoup au boss de l’ OL, Jean-Michel Aulas. Sauf que Niko Kovac ne devrait pas rejoindre l’Olympique Lyonnais cet été, puisqu’il se rapproche d’une autre destination.

OL Mercato : Niko Kovac proche d’un retour en Bundesliga

Le média allemand Wolfsburger Allgemeine Zeitung révèle que Niko Kovac est proche de s’engager avec le VfL Wolfsburg. L’affaire serait en très bonne voie entre les différentes parties. Après un passage mitigé en France, le technicien croate devrait donc faire son retour en Bundesliga, un championnat qu’il connaît bien pour avoir entrainé l’Eintracht Francfort (2016-2018) et le Bayern Munich (2018-2019). De son côté, la direction de l’Olympique Lyonnais devrait se tourner vers d’autres pistes pour prendre les rênes de son équipe première, en cas de départ de Peter Bosz.