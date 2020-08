Bordeaux : Première décision forte de Jean-Louis Gasset

Jean-Louis Gasset s’est présenté en conférence de presse jeudi à la veille du match contre le FC Nantes. Le nouveau coach des Girondins a fait une énorme annonce concernant le capitanat.

FCGB : Jean-Louis Gasset nomme un nouveau capitaine

La nouvelle saison de Ligue 1 s’ouvre vendredi par le derby de l’Atlantique. Les Girondins de Bordeaux reçoivent le FC Nantes au Matmut Atlantique pour la première rencontre du championnat. À la veille de ce choc, Jean-Louis Gasset était présent jeudi en conférence de presse. Le successeur de Paulo Sousa a notamment annoncé un changement majeur à l’aube de la nouvelle saison. Le coach du FCGB a intronisé Laurent Koscielny comme nouveau le capitaine des Girondins. Le défenseur, qui fêtera ses 35 ans en septembre, récupère le brassard arboré depuis janvier 2018 par Benoît Costil (33 ans). Pour justifier sa décision, Jean-Louis Gasset a indiqué qu’il « préfère que ce se soit un joueur de champ qui le porte ».

Deux absences pour Gasset contre Nantes

Pour le match face à Nantes, Jean-Louis Gasset ne pourra pas compter sur deux éléments. Yacine Adli et Pablo sont forfaits pour le derby. Le premier avait contracté une blessure au genou en début de préparation. Quant au second, il se remet de son opération au ligament du genou. Hormis ces deux absents, le groupe des Girondins devrait afficher complet. Edson Mexer, Loris Benito et Vukasin Jovanovic ont repris l’entraînement et peuvent prétendre à une place dans le groupe qui va recevoir le FC Nantes.