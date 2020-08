Bordeaux Mercato : Jean-Louis Gasset chez les Girondins (off)

Bordeaux a un nouvel entraineur en la personne de Jean-Louis Gasset. Il a signé un contrat de deux ans et remplace Paulo Sousa viré au bout de plusieurs semaines de tractations.

Bordeaux nomme Jean-Louis Gasset pour deux saisons

Dans un communiqué officiel, Bordeaux a officialisé la nomination du nouveau coach de son équipe professionnelle. Il s’agit de Jean-Louis Gasset, qui fait ainsi son retour chez les Marine et Blanc. Auparavant adjoint de Laurent Blanc, entre 2007 et 2010, ce dernier rebondit sur le banc de touche des Girondins, un an après son départ de l’ASSE. Le président du club au scapulaire a également nommé Alain Roche, au poste de Directeur sportif. « Ces deux nominations marquent la mise en place d’une nouvelle organisation sportive, respectueuse de l’histoire du club et de la qualité de sa formation. Avec ces deux techniciens reconnus qui ont par ailleurs des attaches anciennes avec les Girondins de Bordeaux, le club se donne les meilleures chances d’atteindre les ambitions qui sont les siennes... », a expliqué le club au scapulaire.

Réactions de Gasset et Longuépée

Jean-Louis Gasset est heureux de son retour en Gironde, 13 après son départ. « La perspective de retrouver un club où j’ai vécu tant de bons et grands moments me réjouit pleinement. Seuls les Girondins et cet ambitieux challenge proposé par Frédéric pouvaient me convaincre de reprendre aussi vite la tête d’un club aussi prestigieux » a-t-il justifié. Frédéric Longuépée se réjouit également de l’arrivée à Bordeaux du technicien chevronné de 66 ans. « Je suis heureux que Jean-Louis ait accepté de rejoindre Bordeaux pour relever le challenge sportif que je lui ai proposé. Je suis sûr que son talent, son expérience et sa personnalité permettront au club de retrouver la place qu’il mérite dans le Championnat de France » a-t-il déclaré.