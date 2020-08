FC Séville : Ligue Europa, Ocampos rend un bel hommage à l’OM

Le FC Séville a battu l’Inter Milan (3-2) vendredi soir en finale de la Ligue Europa. Lucas Ocampos a profité de cette victoire pour se souvenir de l’OM auquel il a adressé un message émouvant.

Sixième sacre en Ligue Europa pour le FC Séville

Vainqueur de l’Inter Milan en finale de la Ligue Europa, le FC Séville a remporté son 6e titre dans cette compétition européenne. Cette dernière devient ainsi un peu la chasse gardée des Sévillans qui, dans un passé encore très récent, l’avaient remportée trois fois de suite. Ce 6e sacre vient aussi récompenser une saison aboutie pour certains joueurs, dont Lucas Ocampos.

Lucas Ocampos n’oublie pas l’OM

Arrivé de l’OM au FC Séville l’été dernier, Lucas Ocampos a brillé tout au long de la saison et est bien récompensé de ses performances avec ce sacre en Ligue Europa. Reconnaissant, l’ailier gauche argentin a rappelé, sur les antennes de RMC Sport, qu’il avait « perdu cette finale il y a deux ans » avec l’OM contre l’Atletico Madrid (0-3). Le natif de Quilmès a donc estimé que « cette, coupe, elle est aussi un peu pour les Marseillais », avant de rappeler : « En 2018, on a perdu, on a beaucoup souffert ». Alors, avec cette victoire, Lucas Ocampos espère « apporter un peu de joie ce soir » aux Marseillais. Enfin, l’ancien Monégasque souhaite « rencontrer l'OM en Champions League la saison prochaine… », car, en souvenir du « peuple marseillais… génial », il rêve de « retourner au stade Vélodrome ».