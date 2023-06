Arrivé à Séville en 2019, Lucas Ocampos pourrait quitter l'Espagne durant le mercato, et permettre à l'OM de réaliser un coup de génie.

Mercato : Lucas Ocampos de Séville à Fulham pour 15 millions d'euros ?

Depuis 2019, Lucas Ocampos vit un rêve éveillé en Andalousie. Arrivé en provenance de l'OM où il a fini sur une très bonne note, le combattant argentin ne met pas longtemps à s'acclimater au championnat espagnol, et devient rapidement un élément incoutournable de l'effectif sévillan. Aujourd'hui, son bilan est extrêmement positif, avec pas moins de 158 matchs disputés toutes compétitions confondues, avec 39 buts inscrits et 16 passes décisives délivrées.

Côté palmarès, Lucas Ocampos a remporté deux Ligue Europa en 2020, la plus récent le 31 mai dernier face à l'AS Roma. Alors forcément, un tel parcours suscite quelques convoitises en ce début de mercato estival. En effet, comme l'annonce Sky Sports ces dernières heures, l'ailier de l'Albiceleste est sur les tablettes de Fulham en vue d'un transfert cet été. Le club anglais a déjà entamé les discussions avec le FC Séville, et un accord autour d'une somme de 15 millions d'euros pourrait rapidement être trouvé. Et si les négociations sont toujours en cours pour le moment, l'Olympique de Marseille se frotte déjà les mains.

L'OM avait négocié un pourcentage à la revente de 15%

Encore un coup de génie signé Pablo Longoria. Le 3 juillet 2019, l'OM officialise le transfert de Lucas Ocampos à Séville pour un montant total de 15 millions d'euros. Mais le président marseillais, conscient du potentiel indéniable de l'ailier argentin, avait négocié un pourcentage à la revente de 15% avec les dirigeants du club espagnol.

De ce fait, un potentiel transfert de Lucas Ocampos à Fulham dans les jours à venir à de quoi faire saliver le board olympien. Car si la somme de 15 millions d'euros évoquée par Sky Sports se confirme dans les prochains jours, l'OM pourrait récupérer environ 2,2 millions d'euros, une somme peu élevée certes, mais non négligeable pour les finances du club phocéen.