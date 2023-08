Présenté à la presse ce lundi, Joaquin Correa est revenu sur son choix de s'engager en faveur de l'OM, en livrant quelques confidences.

Mercato OM : Joaquin Correa justifie son choix de signer à Marseille

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a frappé un très joli coup sur le marché des transferts. En quête d’un nouvel attaquant pour occuper le poste d’ailier gauche, l’OM est finalement parvenu à boucler la signature de Joaquin Correa. L’attaquant argentin est prêté par l’Inter Milan avec une option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros. Cette clause obligatoire sera levée si le club phocéen se qualifie pour la Ligue des Champions.

En difficulté chez les Nerazzurri où il a disputé 41 matchs la saison dernière pour 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, Joaquin Correa s’apprête ainsi à entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Ce lundi, il a été présenté face à la presse en compagnie du président Pablo Longoria. Un passage important qui a permis d'en savoir plus sur les raisons de son choix de signer à Marseille.

Courtisé par plusieurs clubs européens cet été, Joaquin Correa a rapidement été séduit par le projet de l’OM, l’un des clubs les plus emblématiques de France. "Je viens avec le projet de gagner. J'avais envie d'être ici, j'ai parlé avec des gens qui sont passés ici. C'est stimulant de jouer dans cet environnement, avec de tels supporters", a-t-il déclaré dans des propos retranscrits par RMC Sport.

Lucas Ocampos et Leonardo Balerdi ont conseillé Joaquin Correa

Joaquin Correa exprime son enthousiasme à l’idée de jouer devant le public chaud bouillant du Vélodrome. L’attaquant a notamment pu bénéficier des conseils avisés de ses compatriotes Lucas Ocampos et Leonardo Balerdi avant de rejoindre l'OM. Leurs conseils ont visiblement renforcé sa décision de signer à Marseille. "Lucas Ocampos et Leo Balerdi m'ont parlé du club quand on était en sélection. C'est un club avec une grande histoire et une grande ferveur des supporters. Ils m'ont dit que c'était exceptionnel de jouer dans ce stade."

Arrivé à l’Olympique de Marseille, Joaquin Correa va devoir faire oublier son passé tumultueux à l’Inter Milan pour s’adapter aux exigences de son nouvel entraîneur Marcelino. Il devra évoluer en tant qu'ailier gauche cette saison, un poste auquel il a déjà évolué à Estudiantes, Sampdoria et Séville. Le nouvel attaquant de l’OM se dit alors prêt à relever ce nouveau défi. "C'est un poste que j'aime bien. Je suis à l'aise en tant que deuxième attaquant, même si je n'ai pas joué pendant un moment à ce poste. Mais je peux jouer à ces deux postes."

Joaquin Correa est déterminé à aider sa nouvelle équipe à remporter des titres. "Je crois qu'on peut faire une bonne compétition en Ligue Europa, c'est une compétition difficile, mais avec l'effectif qu'on a, on peut aller un bon résultat et aller le plus loin possible." À la relance à l’OM, Joaquin Correa sait qu'il est très attendu dans le secteur offensif. Ses débuts seront surveillés de très près.