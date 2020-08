Stade Rennais Transfert : Serhou Guirassy signe 5 ans (Off.)

Dans les tuyaux depuis un moment, Serhou Guirassy a rejoint le Stade Rennais FC. Le joueur a signé un contrat de 5 saisons avec le SRFC dans la soirée de ce jeudi. Le club breton a officialisé son transfert dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Stade Rennais : Le transfert de Serhou Guirassy acté !

Ancien joueur d’Amiens SC, Serhou Guirassy est désormais sociétaire du Stade Rennais FC. Le quotidien sportif L’Équipe annonçait ces dernières heures un accord entre dirigeants du SRFC et Amiens SC. Le joueur avait déjà trouvé un accord sur les contours de son contrat avec le club de l’Ille-et-Vilaine depuis déjà un moment. Toutes ces informations viennent de se confirmer avec l’annonce faite par le Stade Rennais de la signature du buteur de 24 ans, auteur de 13 réalisations en 38 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. « Les Rouge et Noir sont heureux d’annoncer la signature de Serhou Guirassy jusqu’en 2025. Le Stade Rennais F.C. et l’Amiens Sporting Club ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant de 24 ans », indique le communiqué du SRFC.

Mercato SRFC : Qui est vraiment Serhou Guirassy

Serhou Guirassy est un jeune attaquant français de 24 ans. Le droitier a été formé par Montargis et Amillly avant de terminer cette formation au Stade Lavallois. En 2013, il passe pro dans ce même club où il avait déjà passé deux saisons. Repéré par le LOSC Lille, il n’a pas pu s’imposer dans ce club où il ne sera finalement resté qu’une saison. Seulement 9 matchs et 1 but seront tout de même affichés à son compteur au sein de ce club du nord de la France. Descendu à l’AJ Auxerre, il a fait une séduisante saison avec 8 buts inscrits en 16 matchs. C’est dans ce club que l’a recruté le FC Cologne avec qui il a gagné en maturité de 2016 à 2019 avant son retour en France, à Amiens SC. désormais, c’est sous le maillot du Stade Rennais que Serhou Guirassy va inscrire ses prochains buts.

La réaction de Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, sur le site du club : « C’est une belle signature, un joueur que l’on attendait depuis quelque temps. Ça a pris un peu plus de temps que prévu mais nous sommes satisfaits d’arriver au bout. Il a connu les sélections nationales jeunes, il a aussi connu l’étranger en jouant en Allemagne. Après s’être relancé à Amiens, l’idée pour lui était de continuer sa progression dans un club comme le nôtre. C’est un bon choix pour lui comme pour nous. Il a ce mélange d’expérience et de jeunesse qui lui permettra de continuer à grandir. »

La réaction de Serhou Guirassy, le nouvel attaquant du SRFC : « Je suis soulagé. Ça a pris du temps mais je suis très fier et très heureux de rejoindre un club tel que le Stade Rennais F.C. J’ai hâte de découvrir les supporters et mes nouveaux coéquipiers. J’espère que l’on va faire de grandes choses cette saison en championnat et en Ligue des Champions. »