RC Lens - PSG (1-0) : Les annonces de Tuchel après la défaite

Le PSG s’est incliné sur la pelouse du RC Lens jeudi (1-0). Thomas Tuchel est revenu sur son premier revers de la saison. Le technicien allemand a également fait d’importantes annonces concernant le mercato.

La réaction de Thomas Tuchel après Lens

Le Paris Saint-Germain a raté son retour en Ligue 1. Jeudi, le PSG s’est incliné sur le plus petit des scores sur la pelouse du promu lensois. Privé de plusieurs cadres, Thomas Tuchel s’est livré après la défaite parisienne. Le technicien allemand déplore l’absence de ses titulaires habituels. « Je ne pense pas qu’on pouvait faire mieux […] On manque de joueurs qui font la différence. On avait de jeunes joueurs, et on a fait une erreur. On a fait le maximum. On aurait pu faire match nul », a indiqué le coach du PSG au micro de Canal+. Pour cette rencontre, Paris était privé de plusieurs joueurs, dont ses stars Di Maria, Neymar et Mbappé, atteints du coronavirus.

Deux confirmations pour le mercato

Dans sa sortie, Thomas Tuchel s’est également prononcé sur le mercato. L’occasion pour l’entraîneur parisien de faire le point sur certains dossiers chauds. « Le mercato, ce n’est pas urgent, mais nécessaire. Il faut de la concurrence. On parle avec Choupo-Moting actuellement. Florenzi, je suis optimiste », a-t-il assuré. En revanche, l’Allemand est moins optimiste quant au jeune Matteo Guendouzi d’Arsenal. Battu par le RC Lens, le champion de France devra montrer un meilleur visage pour le choc qui l’attend dimanche. Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel devra encore faire sans ses stars.