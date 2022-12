FC Barcelone Mercato : Un ancien cadre du Paris SG proche du Barça

Publié par Thomas le 05 décembre 2022 à 20:07

L'hiver devrait être mouvementé au FC Barcelone. Pour parfaire sa défense, le club catalan viserait un défenseur droit de Bundesliga.

Après son élimination précoce en Ligue des champions, le Barça cherche à se reconstruire pour la deuxième partie de saison. Avec pour objectif principal le titre de Liga, qui leur échappe depuis 2019, les Catalans ont ciblé certains postes à pourvoir lors du mercato hivernal. Alors que plusieurs joueurs sont invités à quitter le club cet hiver, le FC Barcelone compte enrôler un latéral droit de haut standing après la Coupe du monde.

D’après les informations de Bild, c’est du côté de la Bundesliga que les Blaugranas auraient jeté leur dévolu. Le média allemand évoque un rapprochement significatif du Barça et du défenseur belge Thomas Meunier. L’ancien joueur du PSG est en conflit interne avec sa direction au Borussia Dortmund et se cherche une porte de sortie au plus vite. Pour rebondir, le FC Barcelone semblerait à l’heure actuelle la destination la plus probable pour le Diable Rouge, récemment éliminé du Mondial avec sa sélection.

FC Barcelone : Une signature à bas coût pour remplacer Bellerin

En fin de contrat en juin 2024, Thomas Meunier pourrait résilier son contrat à l’amiable avec le BVB. Une aubaine pour le Barça qui pourrait ainsi récupérer gratuitement le latéral de 31 ans. Si d’autres joueurs comme Hamari Traoré (Stade Rennais) ou Juan Foyth (Villarreal) sont également ciblés, Xavi et son staff seraient emballés par l’avantage financier que représenterait le transfert du Belge en Catalogne.

En parallèle, Hector Bellerin devrait lui quitter le Camp Nou cet hiver. Le latéral espagnol ne rentre plus dans les plans de son entraîneur qui lui préfère le jeune Alejandro Balde, pourtant gaucher. Arrivé en fin de mercato estival, l’ancien Gunner pourrait rapidement rebondir dans une autre écurie après le Mondial. L’AC Milan mais également l’AS Rome suivent avec intérêt sa situation. Son départ pourrait aider le Barça à recruter à ce poste durant le prochain mercato hivernal.